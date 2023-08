Nieuwe functie WhatsApp: scherm delen is nu mogelijk

WhatsApp heeft weer een nieuwe functie geïntroduceerd, waarmee het mogelijk is om je scherm te delen tijdens een videogesprek. Zo werkt dat.

Er is weer een nieuwe update van WhatsApp beschikbaar voor je iPhone! In de nieuwe versie van WhatsApp krijgt videobellen er een functie bij, want je kunt nu eindelijk je scherm delen tijdens het gesprek. Dit was al mogelijk bij Zoom en FaceTime, maar bij WhatsApp ontbrak de functie nog. Daar komt met de nieuwe update dus verandering in.

WhatsApp heeft de functie inmiddels uitgebracht voor iedereen, dus de update is al beschikbaar in de App Store. Zodra je hebt geüpdatet, verschijnt de knop om je scherm te delen automatisch tijdens een videogesprek in WhatsApp. Wil jij de nieuwe feature gebruiken? Wij leggen je uit hoe je het scherm van je iPhone deelt tijdens een videogesprek op WhatsApp.

Zo werkt het delen van je scherm

Om van de nieuwe functie gebruik te maken, moet je er eerst voor zorgen dat je de nieuwste versie van WhatsApp op je iPhone hebt geïnstalleerd. Dat is op dit moment versie 23.16.0. Heb je de nieuwe versie gedownload? Dan gaat het delen van je scherm tijdens een videogesprek als volgt op WhatsApp:

Open WhatsApp; Start een videogesprek met een van je contacten; Tik op het symbool met het scherm en het poppetje; Kies van welke app je het scherm wilt delen; Tik op ‘Start uitzending’ om je scherm te delen.

Let wel op, want de meldingen die je binnenkrijgt zijn ook zichtbaar als je tijdens een videogesprek op WhatsApp je scherm deelt. Wil je niet dat anderen je notificaties zien? Zet je iPhone dan eerst even op ‘Niet storen’, zodat je meldingen verborgen blijven tijdens je videogesprek. Als je het scherm van je iPhone niet meer wilt delen, tik je op ‘Stop uitzending’ om je scherm weer te verbergen.

Meer tips voor WhatsApp

Met het delen van je scherm wordt WhatsApp steeds geschikter voor zakelijke gesprekken. Eerder werd het al mogelijk om een link aan te maken voor een videogesprek, die je toe kunt voegen aan je agenda. Zo probeert WhatsApp dus de concurrentie aan te gaan met Google Meet en Zoom, je hebt straks geen ander platform meer nodig voor een (zakelijk) videogesprek.

Vind je het delen van je scherm handig en wil je meer tips voor WhatsApp? Eerder legden we uit hoe je al verzonden berichten bewerkt op WhatsApp en welke nieuwe functie videobellen op WhatsApp veel beter maakt. Wil je online zijn op WhatsApp zonder dat iemand het doorheeft? Lees dan hier hoe je jouw online status uitzet terwijl je op WhatsApp bent.

