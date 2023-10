Problemen met watchOS 10: scherm van Apple Watch wordt te donker

Heb jij watchOS 10 al geïnstalleerd? Dan is het goed mogelijk dat het scherm van je Apple Watch soms te donker is om af te lezen. Dit is er aan de hand.

Problemen in watchOS 10

Apple heeft watchOS 10 uitgebracht voor je Apple Watch, één van de grootste watchOS-updates in jaren. Met watchOS 10 krijgt je Apple Watch er verschillende nieuwe functies bij, waaronder widgets voor het beginscherm. We zagen widgets al terug bij de iPhone en bij de iPad, maar nu komen zo ook eindelijk naar Apple’s smartwatch. Daarnaast heeft watchOS 10 nieuwe gezondheidsfuncties en wijzerplaten.

De lancering van een nieuw besturingssysteem gaat vrijwel altijd gepaard met problemen en dat is bij watchOS 10 niet anders. Bij veel gebruikers lijkt de Weer-app heel traag te laden en werkt de widget zelfs helemaal niet. Nu komen er nieuwe klachten binnen over de schermhelderheid van de Apple Watch Ultra. Het scherm van de Apple Watch is naar verluidt namelijk veel te donker om af te lezen.

Scherm Apple Watch te donker

Gebruikers die watchOS 10 hebben geïnstalleerd klagen over de schermhelderheid bij de Apple Watch Ultra. In een donkere omgeving wordt het scherm van de Apple Watch zó donker, dat het amper is af te lezen. Dit probleem doet zich naar verluidt voor bij zowel de eerste als de tweede generatie Apple Watch Ultra. Wanneer je van een lichte naar een donkere ruimte gaat, past het scherm zich niet goed aan.

Dit heeft mogelijk te maken met de introductie van de Apple Watch Ultra 2. Het scherm van de nieuwe Apple Watch heeft maar liefst 3000 nits, waardoor de piekhelderheid een stuk hoger ligt. Bij de eerste generatie Apple Watch Ultra lag dit nog op 2000 nits. De verschillen in deze piekhelderheid lijken in watchOS 10 nog niet goed verwerkt te zijn, met een te donker scherm als gevolg.

Nieuwe versie van watchOS komt eraan

Het gaat om een probleem in watchOS 10, dus Apple lost dit probleem vermoedelijk snel op met een update. Volgens geruchten is Apple namelijk al op de hoogte van het probleem, het duurt dan meestal niet lang voordat er een kleine software-update komt. Apple heeft watchOS 10.0.1 en 10.0.2 al uitgebracht, waardoor het probleem met het scherm van de Apple Watch waarschijnlijk in watchOS 10.0.3 wordt verholpen.

Apple heeft dit jaar maar liefst twee nieuwe smartwatches uitgebracht: de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2. Ben je nog op zoek naar een nieuwe smartwatch? De Apple Watch Ultra 2 is Apple’s beste horloge van dit moment én heeft een groter scherm. Wil je niet zoveel geld uitgeven? Dan is de Apple Watch Series 9 ook een prima keuze. Bekijk de beste prijzen in onze prijsvergelijker:

