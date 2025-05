Schema WWDC 2025 bekend: zo laat wordt iOS 19 gepresenteerd

Apple kondigde de WWDC 2025 afgelopen maart aan en heeft inmiddels meer details bekendgemaakt over het schema van dit jaarlijkse evenement.

Schema WWDC 2025

De jaarlijkse Worldwide Developers Conference (WWDC) vindt plaats van 9 tot 13 juni. De hele week lang kunnen ontwikkelaars van over de hele wereld in contact komen met technici en ontwerpers van Apple, en meer dan honderd sessies bijwonen. Apple verwelkomt op 9 juni meer dan duizend ontwikkelaars en studenten in Apple Park. Het schema voor de WWDC 2025 ziet er als volgt uit:

Apple Keynote

Maandag 9 juni om 19.00u.

Apple zegt over het WWDC 2025 schema: “WWDC 2025 begint met een eerste blik op de baanbrekende updates voor de Apple-platforms. De Keynote kan worden gestreamd op apple.com, de Apple TV-app en het YouTube-kanaal van Apple. On-demand afspelen is mogelijk na afloop van de stream.”

Platforms State of the Union

Maandag 9 juni om 22.00u.

Apple zegt: “Na de keynote gaat de Platforms State of the Union dieper in op de nieuwe tools die Apple-ontwikkelaars nog meer mogelijkheden bieden, zoals de verbeteringen in iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS en watchOS. De Platforms State of the Union kan worden gestreamd via de Apple Developer-app, website en het Apple Developer YouTube-kanaal. On-demand afspelen is mogelijk na afloop van de stream.”

Verder zegt Apple over de WWDC: “Leden van het Apple Developer Program en leden van het Apple Developer Enterprise Program krijgen de kans om rechtstreeks in contact te komen met deskundigen van Apple via online groeps-labs en persoonlijke afspraken. Ontwikkelaars kunnen in realtime meer te weten te komen over de grootste aankondigingen van deze week, of online afspraken maken voor advies over onderwerpen als Apple Intelligence, ontwerp, ontwikkeltools, graphics en games, machine learning, Swift en meer. Apple technici en ontwerpers zijn ook te vinden op de Apple Developer Forums.”

Wil je niets missen van de WWDC 2025, houd de website van iPhoned dan in de gaten voor de laatste aanpassingen in het schema. We praten je bij over de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen, en uiteraard vind je hier ook de link naar de live-stream van de Keynote.