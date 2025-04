Door deze functie in te schakelen is je iPhone een heel stuk veiliger

Het Bedieningspaneel is voor veel dingen handig, maar zorgt ook voor een veiligheidsrisico. Schakel daarom deze functie in op je iPhone.

Schakel deze functie in op je iPhone

Je kunt het Bedieningspaneel onder meer gebruiken om snel de zaklamp aan te zetten, de camera te openen, je Apple TV te bedienen of een schermopname te maken. Maar bijvoorbeeld ook voor het maken van Snelle notities en nog veel meer, afhankelijk van wat je allemaal aan het Bedieningspaneel hebt toegevoegd. Het is vooral handig omdat je je iPhone of iPad standaard niet eens hoeft te ontgrendelen om het te gebruiken.

Maar het is precies dat wat een potentieel veiligheidsrisico vormt. Want als jij het Bedieningspaneel kunt openen zonder je iPhone of iPad te ontgrendelen, dan kan iedereen dat. Met alle mogelijke gevolgen van dien, want ze hebben dan toegang tot alle regelaars die jij aan het Bedieningspaneel hebt toegevoegd.

Zo voorkom je dat

Je hoeft je hier gelukkig geen zorgen over te maken, want er is een functie op je iPhone waarmee je de toegang tot het Bedieningspaneel vanaf het Toegangsscherm kunt weigeren. Deze functie vind je hier:

Open de app Instellingen en scrol een stukje naar beneden;

Tik op ‘Face ID en toegangscode’;

Voer je toegangscode in;

Zet de schakelaar achter ‘Bedieningspaneel’ uit.

Het is natuurlijk de kunst om de juiste balans tussen gemak en veiligheid te vinden. Dat is een persoonlijk iets. Maar het uitschakelen van de mogelijkheid om het Bedieningspaneel vanaf het Toegangsscherm te openen is tegenwoordig eigenlijk voor niemand meer een probleem. Praktisch alle iPhones hebben tegenwoordig namelijk Face ID. Het ontgrendelen is daardoor net zo gemakkelijk en gaat net zo snel als het oppakken van je iPhone. In de praktijk zul je dus vrijwel geen verschil merken, maar je iPhone is door deze functie wel een heel stuk veiliger.