Apple-event ‘Scary Fast’ voor Macs: dit zijn de laatste geruchten

Maandagnacht heeft Apple een nieuw event ‘Scary Fast’ voor Macs in de planning staan. Maar welke Macs gaat Apple aankondigen? En wat zijn de laatste geruchten?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple-event voor Macs ‘Scary Fast’

Allereerst het belangrijkste: Apple richt zich tijdens dit ‘Scary Fast’-event vooral op Macs. Wanneer je de animatie op de event-website bekijkt, zie je het Finder-logo van de Mac. Maar welke nieuwe Macs gaan er komen?

MacBook Pro (14 inch en 16 inch)

Volgens geruchten gaat de MacBook Pro een update krijgen. Deze laptop kreeg in januari 2023 een update met een M2 Pro- en M2 Max-chip. Verwacht wordt dat de 14 inch en de 16 inch MacBook Pro nu een update krijgt naar een M3 Pro- en M3 Max-chip. Het is vrij kort na de vorige release en we geven toe: dat doet Apple niet vaak. Toch is het niet ondenkbaar.

De nieuwe chip geeft de MacBook Pro een flinke snelheidsboost. Vooral de grafische kracht van deze MacBooks zal een stuk beter zijn. Andere geruchten zeggen dat Apple ook een energiezuinigere miniLED-display gaat introduceren met deze MacBooks. Verder staan er geen andere vernieuwingen op de planning.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iMac (24 inch)

Apple heeft al sinds 2021 geen nieuwe iMac meer uitgebracht. Deze iMac heeft nog steeds een M1-chip. Een van de nieuwe Macs die Apple tijdens dit ‘Scary Fast’-event gaat introduceren zal volgens geruchten een nieuwe iMac zijn.

Deze iMac krijgt dezelfde M3-chip als in de MacBook Pro (13 inch). De sprong van M1 naar M3 komt met behoorlijke verbeteringen. Maar je gaat deze snelheidswinst vooral op grafisch gebied merken. De M3 ondersteunt ook meer werkgeheugen, dus daar ga je waarschijnlijk ook een verbetering zien. Daarnaast zal waarschijnlijk ook de SSD wat groter worden.

Er staan verder geen grote veranderingen op de planning voor de nieuwe iMac. Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman is Apple wel van plan om de standaard iets aan te passen. Daarnaast zal er intern nog het nodige veranderen, maar daar zie je aan de buitenkant verder niets van.

Meer dan alleen Macs tijdens ‘Scary Fast’?

Apple gaat waarschijnlijk ook de lightning-aansluiting bij een aantal apparaten verwijderen. In plaats daarvan krijgen deze apparaten nu een usb-c-aansluiting. Dit zijn de Magic Mouse, Magic Trackpad en Magic Keyboard.

Meer Apple-nieuws