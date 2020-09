Apple Watch Series 6 saturatiemeter: 5 vragen beantwoord

De grote troef van de Apple Watch Series 6 is de nieuwe saturatiemeter. Door middel van een sensor wordt het zuurstofgehalte in je bloed gemeten. Maar hoe werkt het precies en wat kun je er mee?

De Apple Watch Series 6 is het nieuwste (en duurste) slimme horloge van Apple. Tegelijkertijd bracht het bedrijf uit Cupertino de Apple Watch SE uit, een instapmodel waarbij een aantal geavanceerde functies ontbreken die de Series 6 wel heeft, zoals de saturatiemeter.

Eén van de hoofdfuncties van de Apple Watch is het in kaart brengen van je gezondheid. Zowel de Apple Watch Series 6 als Watch SE hebben Valdetectie, SOS-noodmelding, Geluidmeting, Hartritme-meldingen, Hartslagmeter. De Series 6 voegt daar nog het maken van een hartfilmpje aan toe, en een saturatiemeter. De saturatiemeter is één van de belangrijkste verschillen tussen de twee horloges. Maar wat is het eigenlijk?

1. Wat is een saturatiemeter? De Series 6 is de eerste Apple Watch die het zuurstofgehalte in je bloed kan meten door middel van de saturatiesensor aan de achterkant van de Watch. In combinatie met de Saturatie-app op je iPhone meet je het percentage zuurstof dat je rode bloedcellen van je longen naar de rest van je lichaam vervoeren.



Dat percentage van zuurstof in je bloed, SpO2 genaamd, moet bij gezonde mensen 95 procent of hoger zijn. Lager dan 90 procent betekent dat je een tekort hebt aan zuurstof in je bloed. Maar wat zegt dat precies? Zuurstof in je bloed is nodig om de cellen in je lijf van energie te voorzien. Heb je te weinig zuurstof in je bloed, dan kan je suf of benauwd worden en zelfs je onrustig of verward voelen. Door genoeg te bewegen breng je het zuurstofgehalte weer op peil.

2. Hoe werkt het? De saturatie meet dus vanaf de buitenkant van je pols het zuurstofgehalte in je bloed. De Apple Watch maakt eigenlijk een berekende inschatting. Aan de onderkant van de Apple Watch Series 6 zijn in totaal acht sensoren te vinden: vier led-sensoren en vier fotodioden.



De leds schijnen licht op je pols, waardoor ook je bloedvaten verlicht worden. De fotodioden meten vervolgens de hoeveelheid licht die wordt weerkaatst. In de Saturatie-app wordt door middel van algoritmen de kleur van je bloed berekend. Aan deze kleur kan je Apple Watch zien wat ongeveer het zuurstofgehalte in je bloed is. Heeft je bloed een lichtrode kleur, dan is het zuurstofrijk.

3. Hoe stel je het in? Om het zuurstofgehalte in je bloed te meten open je eerst de Apple Watch-app op je iPhone. Volg daarna deze stappen:



1. Tik op ‘Mijn Watch’;

2. Tik op ‘Saturatie’;

3. Schakel ‘Saturatiemetingen’ in.



Als je metingen op de achtergrond hebt ingeschakeld, meet de Saturatie-app gedurende de dag je saturatiewaarde. Daarnaast kun je op elk moment zelf een meting uitvoeren.

4. Hoe voer je een meting uit? Het meten van je zuurstofgehalte doe je als volgt:



1.Open de Saturatie-app op je Watch;

2. Laat je arm ergens op rusten, zoals een tafel of je been;

3. Tik op Start en houd je arm 15 seconden lang stil;

4. Na 15 seconden krijg je de uitslag van de meting te zien. Tik op ‘Gereed’.



Wil je de uitslag met eerdere metingen vergelijken? Je kunt al je metingen bekijken in de Gezondheid-app op je iPhone. Open de app, tik op ‘Ontdek’ en vervolgens op ‘Ademhaling’. Onder ‘Saturatie’ zie je al je metingen.