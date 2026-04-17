iPhone krijgt 4 nieuwe satellietfuncties (met deze belangrijke update)

Apple werkt aan vier nieuwe satellietfuncties, die nog dit jaar naar de iPhone komen. Met deze grote update introduceert Apple de nieuwe features!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Satellietfuncties iPhone

Er komen grote veranderingen voor de iPhone aan! Apple werkt aan een reeks nieuwe satellietfuncties, die de bereikbaarheid van je iPhone moeten verbeteren. Bij de iPhone 14 introduceerde Apple de eerste satellietfuncties, waarmee je oproepen in geval van nood kunt doen. Daar komen dit jaar meer mogelijkheden bij, zodat je iPhone minder afhankelijk is van je (mobiele) internetverbinding. Deze functies worden verwacht!

1. 5G via satellietverbinding

De huidige satellietverbinding werkt traag op de iPhone, maar daar komt dit jaar verandering in. Apple werkt naar verluidt aan 5G-verbinding via satelliet, dat mogelijk wordt gemaakt door het nieuwe C2-modem van het bedrijf. Deze komt naar de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de iPhone Ultra, waardoor internet via satellietverbinding veel sneller werkt. Eerdere iPhones worden vermoedelijk niet uitgebreid met deze functie.

2. Apple Kaarten

Het is nu al mogelijk om delen van de kaart te downloaden in Apple Kaarten, maar je kunt de navigatiedienst straks ook gebruiken via de satellietfunctie van je iPhone. Dat betekent dat je altijd kunt navigeren via Apple Kaarten, ook als je geen mobiel bereik of werkende internetverbinding hebt. Dat is vooral handig als je bijvoorbeeld op reis bent en je geen toegang hebt tot het mobiele netwerk. Het is nog onduidelijk of deze functie ook werkt met Apple’s nieuwe C2-modem, of ook naar eerdere iPhones komt.

3. Foto’s versturen

De satellietfunctie op je iPhone biedt nu ondersteuning voor het versturen van tekstberichten in de Berichten-app. Daar komt later dit jaar een nieuwe optie bij, want je kunt straks ook afbeeldingen delen via deze verbinding. Je hebt dus geen werkende internetverbinding meer nodig om foto’s te versturen via de Berichten-app. Dat komt vooral van pas in noodsituaties, zo kun je direct een foto van je locatie sturen als je hulp nodig hebt.

4. Apps van derden

Apple breidt de Berichten-app en Apple Kaarten uit met meer satellietfuncties, maar daar blijft het niet bij op de iPhone. Ontwikkelaars buiten Apple krijgen voor het eerst toegang tot de satellietfuncties van de iPhone. Dat heeft een groot voordeel, want die toegang zorgt ervoor dat meer applicaties straks ondersteuning hebben voor verbinding via satelliet. Nu is deze optie nog exclusief voor Apple-apps, later komen daar applicaties van andere ontwikkelaars bij.

Release van iOS 27

Er komen dus veel nieuwe satellietfuncties naar de iPhone, die ervoor zorgen dat je veel beter bereikbaar blijft. Apple voert deze veranderingen met de belangrijkste update van 2026 door, want ze zijn onderdeel van iOS 27. De nieuwe softwareversie wordt in juni aangekondigd, die maand weten we welke iPhones ondersteuning krijgen voor alle nieuwe functies. In september verschijnt de update voor alle gebruikers.