Satellietfunctie iPhone 14 van start in de VS – wanneer volgt Nederland?

In de Verenigde Staten en Canada kan je vanaf vandaag een noodoproep doen via de satellietfunctie. Wanneer komt deze dienst naar Nederland?

Satellietfunctie voor noodoproepen

Apple heeft de nieuwe satellietfunctie uitgerold waarmee je een noodoproep kan doen als je geen bereik hebt. Met de functie is het mogelijk om een kort bericht mét locatie te delen, ook als je even niet in de buurt bent van een zendmast. Je locatie wordt dan zichtbaar in de ‘Zoek mijn’-app.

Beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada

De nieuwe satellietfunctie is nu dus beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Deze service is sowieso de eerste twee jaar gratis. Hoe duur de service na de eerste twee jaar wordt, is nog niet bekend. De satelliet-noodoproepen zijn alleen beschikbaar op de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Uitbreiding naar Europese landen in december

Apple heeft nu aangegeven de dienst ook naar Europa te brengen. En dit gebeurt sneller dan verwacht: volgende maand kunnen inwoners van een aantal Europese landen al een noodoproep doen via de satellietfunctie.

De dienst wordt volgende maand naar Frankrijk, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk gebracht. Wanneer de satellietfunctie precies naar Nederland komt is nog even afwachten, maar Apple wacht dus niet lang met het introduceren van de functie in Europa. Ook zijn benieuwd of we de functie even bij onze oosterburen kunnen uitproberen.

Noodoproep via satelliet versturen: zo werkt het

Om een noodoproep te versturen als je geen bereik hebt, is het in ieder geval nodig om een vrij uitzicht op de horizon te hebben. Vervolgens geeft je iPhone aan in welke richting je je telefoon moet richten om het beste bereik te hebben.

Zodra je verbinding hebt gemaakt met een satelliet, moet je kiezen om welke reden je een noodoproep doet. Hier kies je tussen vijf opties: autopech, ziekte of blessure, criminaliteit, verdwaald, of brand. Als je een reden hebt gekozen, wordt het bericht verzonden naar een satelliet. Je locatie, hoogte, batterijpercentage en medisch ID worden meegestuurd met dit bericht.

24 Globalstar satellieten zorgen voor bereik

De satelliet stuurt het bericht met je locatie weer door naar een radiostation op aarde. Dit gaat via één van de 24 satellieten van Globalstar. Gebruik je de functie, dan ben je daarna in contact met een hulplijn voor noodgevallen. Door chat-berichtjes te sturen, leg je situatie verder uit en krijg je hulp. Eventueel neemt de hulplijn dan contact op met de ‘echte’ hulpdiensten om ervoor te zorgen dat je gered wordt.

iPhone 14-prijzen vergelijken

De satellietfunctie werkt alleen op de iPhone 14-modellen. Lijkt je de functie wel een nuttige toevoeging? Dan is een een iPhone 14 (Pro) dus zeker het overwegen waard. Check in dat geval de beste prijzen in onze prijsvergelijker!

