Samsung Galaxy S25 vs Apple iPhone 16: dit zijn de verschillen

Samsung heeft woensdag 22 januari de Galaxy S25 uitgebracht, dus het is tijd voor een vergelijking met de iPhone 16.

Samsung Galaxy S25 vs iPhone 16

Samsung heeft niet alleen de Galaxy S25 uitgebracht, maar ook de Galaxy S25 Plus en de Galaxy S25 Ultra. In dit artikel vergelijken we alleen de Samsung Galaxy S25 met de iPhone 16.

Behuizing en scherm

De verschillen die we hier tegenkomen, zijn niet enorm groot. Samsung heeft het voor elkaar gekregen om het toestel ietsje kleiner te maken dan de iPhone 16 en het scherm juist ietsje groter dan dat van de iPhone 16. De Galaxy S25 meet 146,9 x 70,5 x 7,2 mm, weegt 162 gram en heeft een scherm van 6,2 inch. Bij de iPhone 16 is dat 147,6 x 71,6 x 7,8 mm, 70 g en 6,1 inch. De iPhone 16 heeft met 1179 x 2556 pixels wel een hogere resolutie dan de S25 (1080 x 2340 pixels).

De verschillen zijn zo klein dat je er in de praktijk niet zoveel van zult merken. Mogelijk vind je de dunnere schermranden van de Samsung mooier. En in tegenstelling tot de iPhone 16 heeft de Galaxy S25 een always-on scherm.

Processor en geheugen

De Samsung draait op een razendsnelle Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8. Dat is een octacore processor: 2x 4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M. De iPhone 16 heeft een eveneens snelle A18-chip. Dit is een hexacore processor: 2x 4,04 GHz + 4x 2,20 GHz. Op papier is de Samsung dus een stuk sneller dan de iPhone. Een groot verschil is wel dat Apple zowel de hardware als de software maakt, waardoor die perfect op elkaar zijn afgestemd. De processor werkt daardoor efficiënter dan die van de S25.

Hetzelfde geldt voor het werkgeheugen. De Samsung Galaxy S25 is voorzien van 12 GB RAM, de iPhone 16 behaalt redelijk vergelijkbare resultaten met slechts 8 GB RAM. Mogelijk merk je wat verschil bij het spelen van zware games. Bij huis-tuin-en-keuken-gebruik merk je waarschijnlijk helemaal geen verschil.

Camera’s op de achterkant

Hier scoort de Samsung Galaxy S25 duidelijk beter dan de iPhone 16. Naast een groothoek- en ultragroothoeklens heeft de Samsung namelijk ook nog een 10 MP zoomlens met een 3x optische zoom. Daarvoor moet je bij Apple een Pro-model kiezen. Bovendien neem je met de S25 video’s op in 8K en met de iPhone maximaal in 4K.

De groothoeklens van de Samsung heeft 50 MP, die van de iPhone 48 MP. Dat is dan weer een verschil waar je in de praktijk niet veel van zult merken. De 12 MP ultragroothoeklens is op beide toestellen helemaal vergelijkbaar.

Selfiecamera

Beide toestellen hebben een selfiecamera met 12 MP. Wel heeft die van de iPhone 16 een groter diafragma (f/1.9) dan die van de S25 (f/2.2), waardoor er meer licht binnenkomt. Ook hier is het verschil niet zo enorm groot dat je er in de praktijk heel veel van zult merken.

Ook een klein verschil in batterij

Als we naar de batterij kijken dan wint de S25 het op papier weer van de iPhone 16. De Samsung heeft namelijk een batterij met een capaciteit van 4000 mAh, de iPhone moet het doen met 3561 mAh. In de praktijk weet Apple altijd meer uit de batterij te halen dan andere merken. In dit geval is de batterijduur van beide toestellen dan ook vergelijkbaar.

Snelladen doen beide toestellen met 25 watt. In de praktijk komt dat neer op 50 procent opladen in een half uur. Draadloos opladen (Qi2) doen allebei de toestellen met 15 watt. De iPhone 16 kan ook nog opladen via MagSafe, wat met 25 watt gaat.

Galaxy AI

Galaxy AI is niet nieuw, maar met de Galaxy S25 wel verder verbeterd. Hetzelfde geldt voor de functie Circle to Search, waarmee je direct kunt zoeken naar iets wat je op het scherm omcirkelt. Die functie werkt nu ook beter met telefoonnummers, e-mailadressen en linkjes.

Helaas is Apple Intelligence hier nog altijd niet beschikbaar en kunnen we het dus niet vergelijken met Galaxy AI. Op dit punt heeft Samsung in elk geval in Nederland momenteel dus een streepje voor.

Conclusie: Samsung Galaxy S25 vs iPhone 16

Op veel punten zijn de Galaxy S25 en de iPhone 16 best vergelijkbaar. Op papier ligt de Samsung regelmatig een beetje voor, in de praktijk valt die voorsprong nagenoeg weg. Uitzondering hierop is natuurlijk de 10 MP zoomlens met 3x optische zoom die op de iPhone helemaal ontbreekt, net als een always-on scherm. Daarnaast kun je op de S25 nu al kunstmatige intelligentie gebruiken, wat op de iPhone in Nederland nog niet mogelijk is. Tot slot is zelfs de prijs vergelijkbaar: de iPhone 16 koop je voor € 835,-, de Samsung Galaxy S25 voor 899 euro.

iPhone 16 kopen?

Wil je na het lezen van deze vergelijking een iPhone 16 aanschaffen, kijk dan zeker eens op onze prijsvergelijker!

Wil je meer informatie over de Samsung Galaxy S25 en ben je benieuwd waar je die het beste kunt kopen, bekijk hem dan op Android Planet!