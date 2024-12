Samsung presenteert One UI 7 – en die komt ons wel erg bekend voor

Samsung heeft met One UI 7 een nieuwe softwareversie onthuld, die ons wel heel bekend voorkomt. De nieuwe update lijkt sprekend op iOS 18. Zo ziet dat eruit!

Samsung One UI 7

Op donderdag 5 december heeft Samsung een nieuwe softwareversie aangekondigd, want One UI 7 is voor het eerst getoond aan het grote publiek. Bij de aankondiging heeft Samsung de nieuwe functies én het vernieuwde design van One UI 7 onthuld. Bepaalde features van One UI 7 zijn opvallend, omdat ze niet écht nieuw zijn. Ze lijken sprekend op verschillende onderdelen die we nu al terugzien in Apple’s iPhone met iOS 18.

De eerste gelijkenissen zijn direct bij het vergrendelscherm al zichtbaar. Samsung heeft de Now Bar toegevoegd aan One UI 7. De langwerpige feature is onderaan het vergrendelscherm geplaatst en geeft informatie over apps die op de achtergrond draaien. Denk hierbij aan een timer of een mediaspeler. Komt dat je bekend voor? Dat is goed mogelijk, want Live Activiteiten en het Dynamic Island hebben precies dezelfde functie bij de iPhone.

One UI 7 vs iOS 18

Naast de Now Bar zijn snelkoppelingen geplaatst, die er soortgelijk uitzien in iOS 18. De gelijkenissen gaan verder bij het vernieuwde Bedieningspaneel in One UI 7. Samsung heeft voor een transparant ontwerp gekozen, waardoor de achtergrond zichtbaar blijft als je het Bedieningspaneel opent. De regelaars om het volume, de schermhelderheid en de mediaspeler aan te passen hebben veel weg van het Bedieningspaneel in iOS 18.

Bij Samsung is de introductie van Apple Intelligence natuurlijk niet onopgemerkt gebleven en dat is in One UI 7 te zien. Samsung heeft nieuwe AI-functies aangekondigd, die bedoeld zijn om teksten door te lezen, samen te vatten en te verbeteren. Apple’s Schrijfhulp heeft precies dezelfde taken. Overigens zijn niet alleen de taken vrijwel hetzelfde, ook het menu van de schrijfhulp in Galaxy AI ziet er hetzelfde uit als dat van Apple Intelligence.

One UI 7 (rechts), iOS 18 (links) iOS 18 (links), One UI 7 (rechts)

Release van One UI 7

Er zijn dus veel gelijkenissen tussen iOS 18 en One UI 7, zeker als wordt gekeken naar het ontwerp van de software. Heel vreemd is dat niet, want grote bedrijven nemen vaker features van concurrenten over. Zo heeft Apple veel veranderingen doorgevoerd bij iOS 18, die we eerder zagen bij de software van Samsung. Daar was het bijvoorbeeld al langer mogelijk om het beginscherm aan te passen naar je eigen voorkeur.

Apple bracht die mogelijkheid pas met iOS 18 naar de iPhone. Waar Samsung nu veel features van Apple’s iOS 18 heeft overgenomen, gebeurt het andersom dus ook. One UI 7 is officieel nog niet beschikbaar, Samsung heeft pas de eerste testversie uitgebracht. De definitieve update komt pas in 2025, als ook de belangrijkste functies van Apple Intelligence naar de iPhone komt. Wil je meer weten? Lees dan hier alles over One UI 7 en bekijk hier welke functies er volgend jaar naar je iPhone komen!