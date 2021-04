Samsung heeft een website gemaakt waarmee iPhone-gebruikers kennis kunnen maken met de Zuid-Koreaanse telefoons, zonder er eentje in huis te halen. Samsung iTest werkt zo.

Samsung iTest verleidt iPhone-gebruikers

Samsung en Apple zijn aartsrivalen. Eerstgenoemde is met kop en schouders de grootste fabrikant van Android-smartphones en staat vooral bekend om de Galaxy-reeks.

Een groot verschil tussen de twee merken is software. Samsung-telefoons draaien op One UI, een aangepaste versie van Android, terwijl de iPhone leunt op iOS. De Zuid-Koreaanse producent probeert daarom nu iPhone-gebruikers over de streep te trekken met een nieuwe website.

Wil je op je iPhone ervaren hoe een Samsung Galaxy-smartphone aanvoelt? Zo werkt het:

Pak je iPhone erbij en ga naar de website van Samsung iTest (of scan onderstaande qr-code); Voeg de website toe aan je iPhone-beginscherm door in Safari onderaan op het pijltje met icoon naar boven te tikken; Open vervolgens de Samsung-‘app’.

Vervolgens kun je op een iPhone ervaren hoe het is om een Samsung Galaxy-smartphone te hebben. De ‘app’ (die eigenlijk een website is) neemt je scherm over en laat zien hoe een Samsung eruitziet. Onder meer de app-iconen, thuisschermindeling, mapjes en achtergrond worden gewijzigd.

Samsung iTest heeft zo zijn beperkingen. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een overzicht van al je apps in Android-stijl te checken. Ook zijn sommige gedeeltes afgeschermd. Wanneer je bijvoorbeeld op het Samsung-thuisscherm op het mapje met social media-apps drukt, krijg je een uitleg over mappenbeheer op Android te zien in plaats van de apps zelf.

Ingewikkelde relatie

De verstandshouding tussen Apple en Samsung is complex. Enerzijds zijn de bedrijven rivalen, anderzijds hebben ze elkaar ook nodig. Samsung levert bijvoorbeeld een hoop telefoonschermen aan Apple. Het gerucht gaat dat dit ook het geval gaat zijn voor de iPhone 13.

Welk merk je voorkeur heeft, is heel persoonlijk. Uit onze Samsung Galaxy S21 en iPhone 12 vergelijking blijkt namelijk dat de instapvlaggenschippen qua specificaties aan elkaar gewaagd zijn. Ook qua camera zijn de verschillen klein. In onderstaande vergelijking legden we de twee topmodellen, de iPhone 12 Pro Max en Samsung Galaxy S21 Ultra, naast elkaar.

