Met de aankondiging van de Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5 op 26 juli blijkt Samsung nog heilig te geloven in een markt voor vouwbare smartphones. Hoe goed zijn deze nieuwe foldables en kan Apple er iets van leren?

Samsung Galaxy Z Flip 5 en Fold 5

De Samsung Galaxy Z Fold 5 heeft een smal 6,2 inch-scherm aan de buitenkant en een groot, bijna vierkant 7,6 inch-display aan de binnenzijde. Zo stop je een relatief groot scherm dus gemakkelijk in je broekzak.

De Flip 5 vouw je via de andere weg open en dicht (net als een GameBoy Advance SP van vroeger). Het scherm aan de buitenkant heeft een grootte van 3,4 inch, het scherm aan de binnenkant is 6,7 inch groot.

Aan de specificaties van beide toestellen is niet veel veranderd. Zowel de Galaxy Z Flip 5 als de Fold 5 draaien nu op een Snapdragon 8 Gen 2, ten opzichte van een Gen 1 in de voorgangers. Beide worden geleverd met een minimale opslagruimte van 256 GB. Verder zijn er intern eigenlijk geen grote verbeteringen te vinden.

Een nieuw scharniermechanisme

Samsung heeft een nieuw mechanisme ontwikkeld voor het dichtklappen van de toestellen, waardoor ze ingeklapt een stukje dunner zijn. Je ziet in opgevouwen toestand nog wel een opening tussen beide zijden, maar die ruimte is veel kleiner dan bij de voorgaande modellen.

Verder beslaat het externe display van de Galaxy Z Flip 5 nu bijna het hele oppervlak. In plaats van een klein scherm voor widgets, kun je nu volledige apps draaien en een toetsenbord gebruiken zonder dat je de smartphone hoeft open te vouwen. De vouw in het display is onveranderd en daardoor nog steeds een van de grootste nadelen van foldables.

Kan Apple iets leren van de Samsung Galaxy Z Flip 5 en Fold 5?

Nee, op dit moment niet echt. Apple werkt wel een opvouwbare iPhone en/of iPad, maar verwacht die op zijn vroegst pas in 2025. Eerdere berichten gingen uit van 2024, maar waarschijnlijk gaat het langer duren.

De Samsung Galaxy Z Flip 5 en Fold 5 zijn vooralsnog niet meer dan een leuke gimmick. Beide toestellen zijn wel prima smartphones, maar het dichtvouwen heeft momenteel weinig meerwaarde. Ze passen wat beter in je broekzak en je kunt de toestellen zonder standaard neerzetten voor het maken van een selfie.

We vermoeden dat Apple pas een vouwbare iPhone op de markt brengt wanneer het nadeel van de vouw in het display is opgelost. En wanneer er extra functies aan kunnen worden toegevoegd, zoals een automatische bescherming wanneer je het toestel laat vallen.

