Voorproefje van de iPhone 17 Air: Samsung Galaxy S25 Edge is uit

Samsung heeft de Galaxy S25 Edge geïntroduceerd, een ultradunne smartphone die de concurrentie aan moet gaan met de Apple iPhone 17 Air.

Samsung Galaxy S25 Edge is uit

De Samsung Galaxy S25 Edge heeft een 6,7-inch AMOLED-scherm en is 5,8 mm dun. Ter vergelijking: volgens geruchten krijgt de iPhone 17 Air een scherm van 6,6 inch en een dikte van 5,5 mm. De Air wordt dus mogelijk iets kleiner en dunner dan de nieuwe Samsung. De Galaxy S25 Edge weegt slechts 163 gram, een stuk minder dan de Galaxy S25 Ultra of de iPhone 16 Pro Max. De Galaxy S25 Ultra weegt 218 gram, de iPhone 16 Pro Max zelfs 227 gram.

Samsung gebruikt een titanium frame voor de Galaxy S25 Edge, wat we ook verwachten voor de iPhone 17 Air. Het toestel is ook voorzien van Corning Gorilla Glass Ceramic 2, dat volgens Samsung de veerkracht verbetert.

Camera, processor en AI

De iPhone 17 Air krijgt een enkele 48-megapixel groothoeklens, de Samsung Galaxy S25 Edge heeft een camera met twee lenzen. Dat zijn een 200 megapixel groothoeklens en een 12 megapixel ultragroothoeklens.

Afgezien van het dunne en lichte ontwerp is de Galaxy S25 Edge in principe identiek aan de andere smartphones in de Galaxy S25 line-up, met dezelfde prestaties en functies. Het toestel draait net als de rest van de S25-serie op de Snapdragon 8 Elite for Galaxy-chip. Daarbij is er standaard 128 GB werkgeheugen beschikbaar.

De Samsung Galaxy S25 Edge heeft uiteraard ook AI-functies aan boord. Zo filter je ongewenste achtergrondgeluiden uit je video’s met Audio Eraser, creëer je reels door je video’s te ordenen en op Auto Trim te drukken en ontvang je de hele dag door gepersonaliseerde briefings van het gloednieuwe Now Brief. Dankzij de samenwerking van Samsung en Google zijn er ook Google Gemini-functies aanwezig.

Prijs van de Samsung Galaxy S25 Edge

Op de website van Samsung kun je een pre-order plaatsen voor de Samsung Galaxy S25 Edge. De prijs begint bij 1249 euro voor het 256 GB-model. Samsung upgradet iedereen die het 256 GB-model koopt naar 512 GB. Deze deal is beschikbaar tot 30 mei.

Over de prijs van de iPhone 17 Air is nog veel onduidelijk. Eerdere geruchten voorspelden dat de telefoon ongeveer 1119 euro gaat kosten, maar dat is nog niet zeker. We verwachten dat Apple de iPhone 17 Air in september presenteert.