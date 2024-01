Samsung Galaxy S24 Ultra: deze functies willen we ook op onze iPhone

Samsung heeft op 17 januari de Galaxy S24 geïntroduceerd, met heel wat nieuwe functies. In dit artikel lees je welke van die functies we ook graag bij onze iPhone willen zien.

Samsung Galaxy S24: drie nieuwe versies

De drie aangekondigde versies zijn de Samsung Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra. De S24 is het instapmodel, met een 6,2-inch amoled-scherm, 1080p-resolutie, een camera van 50 megapixel en een batterij van 4000 mAh, voor een prijs vanaf 899 euro. De Plus-versie is met een amoled-scherm van 6,7 inch een stukje groter. Met een 1440p-resolutie en een batterij van 4900 mAh is die ook wat beter. Dat zien we ook terug in de prijs, je krijgt de telefoon vanaf 1149 euro.

De Samsung Galaxy S24 Ultra is het echte vlaggenschip. Het amoled-scherm is met 6,8 inch en een resolutie van 1440p nog net iets groter, de camera heeft maar liefst een resolutie van 200 megapixel en de batterij een capaciteit van 5000 mAh. De prijs voor deze versie begint bij 1449 euro. In dit artikel richten we ons op de S24 Ultra, omdat die qua hardware het meeste nieuws te bieden heeft.

Deze functies willen we ook op onze iPhone

Het eerste dat waarschijnlijk opvalt als je de Samsung Galaxy S24 Ultra bekijkt, is dat die in vergelijking met een iPhone 15 Pro Max iets groter, maar vooral veel hoekiger is. Ook het scherm is met 6,8 inch net ietsje groter dan dat van de 15 Pro Max (6,7 inch). Dit zijn niet per se dingen die we ook op onze iPhone willen, maar de volgende dingen zijn dat wel.

Meer megapixels

De hoofdcamera van de S24 Ultra heeft maar liefst 200 megapixel (tegenover 48 megapixel op de iPhone), dat de 5x optische zoom (die de iPhone 15 Pro Max ook heeft) zeker ten goede zal komen. Daarnaast is er ook nog een 12MP-groothoeklens (hetzelfde als op de iPhone), 10MP-telelens en 50MP-periscoooplens (12MP op de iPhone). Megapixels zijn natuurlijk niet alles, maar we zien wat dit betreft wel duidelijk ruimte voor verbetering op de iPhone.

Krachtigere batterij

De S24 Ultra heeft een batterij met een capaciteit van 5000 mAh, waar die van de 15 Pro Max blijft steken op 4441 mAh. Nou weten iPhones doorgaans wel een langere batterijduur te halen met een batterij van dezelfde capaciteit als die van een Android. Een krachtigere batterij is dus niet per se nodig, maar het zou dus wel zorgen voor een flink langere batterijduur.

Octa-core processor

De Samsung S24 Ultra heeft een octa-core processor (8 kernen: 1x 3,3 GHz, 5x 3,2 GHz en 2x 2,3 GHz). De iPhone 15 Pro Max beschikt over een hexa-core (6 kernen: 2x 3,78 GHz en 4x 2,11 GHz). Of de S24 Ultra hierdoor werkelijk sneller is, zullen tests binnenkort wel gaan uitwijzen. Feit blijft dat een processor met 8 kernen meer mogelijkheden biedt.

Galaxy AI

Samsung heeft de nieuwe S24-modellen uitgerust met Galaxy AI, dat allerlei functies biedt die werken met kunstmatige intelligentie. Je kunt bijvoorbeeld berichten en telefoongesprekken live in een andere taal vertalen (wordt in het Nederlands wel pas later toegevoegd), en de schrijfstijl van berichten automatisch aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld ook bij een vergadering automatisch notulen laten maken, waarbij de verschillende sprekers worden onderscheiden.

Met de AI-functie ‘Circle to Search’ kun je in elke app het beeld stilzetten, iets omcirkelen en vervolgens automatisch op internet zoeken naar dat wat je omcirkeld hebt. Ook is fotograferen verbeterd met AI. Je verwijdert nu heel eenvoudig reflecties en ruis, ook bij donkere foto’s. Erg handige functies, die Apple dit jaar hopelijk ook verwerkt in iOS 18. Eerdere geruchten wijzen in ieder geval al op veel nieuwe AI-functies in iOS.

Conclusie: deze S24-functies willen we op onze iPhone

We zien de genoemde functies graag op onze iPhone, maar eigenlijk zijn er maar twee die écht verschil maken. Een octa-core processor en krachtigere batterij zijn leuk, maar het is zeker niet iets wat je momenteel mist op een iPhone 15 Pro Max.

200 megapixel mis je misschien ook niet direct, maar het biedt wel veel meer mogelijkheden. Zeker als het gaat om optisch inzoomen. Daar mag Apple wat ons betreft dus wel mee aan de slag. Daarnaast zien we ook graag AI-functies op onze iPhone. Samsung neemt nu met de S24 Ultra het voortouw, maar de mogelijkheden zijn natuurlijk eindeloos. We zijn heel benieuwd hoe Apple AI gaat integreren in de volgende iPhone!

