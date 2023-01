Samsung Galaxy S23: slappe tegenstander of echte concurrent?

Samsung heeft officieel de presentatie van de Samsung Galaxy S23-serie aangekondigd. Hoe gaat de iPhone-concurrent eruit zien?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S23 presentatie op 1 februari

Benieuwd hoe de iPhone-concurrent van Samsung, de Galaxy S23, er dit jaar uit gaat zien? Dan hoef je niet lang meer te wachten, want Samsung heeft aangekondigd dat het de nieuwe S23-serie op 1 februari presenteert.

De serie bestaat naar verwachting uit drie smartphones: de ‘gewone’ S23, de S23 Plus en de S23 Ultra. Die laatste naam komt ons natuurlijk bekend voor. Dit is wat je moet weten over de nieuwe smartphone van Samsung.

Lees ook: iPhone 15 Ultra-concept: wordt dit de beste iPhone ooit?

Bring your epic moments into the spotlight. Join us at #SamsungUnpacked, on February 1, 2023.



Learn more: https://t.co/D6nxwskXj1 pic.twitter.com/jllmsDvWmD — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 10, 2023

Geen eigen chip en geen nieuw design voor S23-serie

De nieuwe S23-serie is naar verluidt niet meer voorzien van Samsungs eigen Exynos-chip. In plaats daarvan kiest Samsung nu wereldwijd voor de Snapdragon 8 Gen 2, een chip van Qualcomm. Deze chip is echter niet zo snel is als de A16 van Apple. Deze chip is verwerkt in onder andere de iPhone 14 Pro.

Op het gebied van design verandert er bij de Samsung S23 niet veel ten opzichte van de S22. De voorkant blijft nagenoeg hetzelfde, bij de achterkant zijn wel wat wijzigingen te zien. Zo worden de camera’s niet meer in een eiland geplaatst, maar zijn ze als het ware los op de behuizing geplakt. De telefoons worden naar alle waarschijnlijkheid uitgebracht in wit, roze, zwart en donkergroen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Schermafmetingen en een heel goede camera

De drie modellen krijgen ieder een andere schermafmeting. De gewone S23 heeft een schermformaat van 6,1 inch, de Galaxy S23 Plus een display van 6,6 inch en de Galaxy S23 Ultra een scherm van 6,8 inch. De Ultra heeft naar verwachting een ingebouwde slimme pen, waarmee je digitale aantekeningen kan maken op de telefoon.

De smartphones worden voorzien van behoorlijk goede camera’s. De S23 en de S23 Plus krijgen een 50 megapixel camera, terwijl de S23 Ultra een camera met maar liefst 200 megapixel krijgt. Dat is dus flink meer dan de 48 megapixel camera van de iPhone 14 Pro.

Samsung komt ook met een satellietfunctie

Opvallend is dat ook Samsung met een satellietfunctie – vergelijkbaar met de SOS-functie van de iPhone 14 – komt in de nieuwe S23-serie. Dat is mogelijk de reden dat Samsung niet voor de eigen chip, maar voor die van Qualcomm heeft gekozen. Qualcomm werkt namelijk samen met Iridium, een satellietbedrijf.

Lees ook: Satellietfunctie iPhone 14 start in de VS – wanneer volgt Nederland?

Of de Samsung Galaxy S23 Ultra daadwerkelijk een geduchte concurrent wordt voor de iPhone is dus nog even afwachten. De telefoon heeft een minder krachtige chip, maar de camera is naar verwachting beter. Wil jij de presentatie op 1 februari volgen? Check dan onze collega’s van Android Planet voor het laatste nieuws!

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!