Samsung Galaxy S22 komt eraan: kan hij opboksen tegen de iPhone 13?

Binnenkort krijgt de iPhone 13 Pro er een geduchte concurrent bij. Op 9 februari brengt Samsung namelijk de Galaxy S22 uit, zo maakte de Koreaanse tech-reus zojuist bekend. Weet Samsung het vlaggenschip van Apple te overtreffen?

Samsung Galaxy S22 versus iPhone 13 Pro

Op 9 februari organiseert Samsung een event (genaamd ‘The Epic Standard’) waarin het bedrijf zijn nieuwe toptoestellen lanceert. Allerlei informatie is al vroegtijdig gelekt. Er worden drie nieuwe toestellen verwacht: de ‘gewone’ S22, de Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra.

De Samsung Galaxy S22 Ultra is het grootste nieuwe vlaggenschip, en de belangrijkste concurrent voor de iPhone 13 Pro (Max), De telefoon heeft net als zijn voorganger een scherm van 6,81 inch. Dat is een fractie groter dan het display van de iPhone 13 Pro Max, waarbij het schermdiagonaal 6,7 inch meet.

Interessant wordt het camera-systeem. De S21 Ultra had een camerasysteem met specificaties om van te watertanden (neem de vernieuwde 108 (!)-megapixelcamera), maar wist toch niet te overtuigen. Bij de S22 Ultra krijgt de camera een upgrade, waarmee Samsung wat betreft fotokwaliteit serieuzer hoopt te concurreren met het vlaggenschip van Apple, de iPhone 13 Pro.

Vooral de zoomlens gaat er volgens geruchten flink op vooruit, en die was al erg goed. De dubbele telelens haalt 10x optische zoom, veel meer dan de 3x optische zoom van de iPhone 13 Pro. Een nieuwe techniek genaamd continuous optical zoom moet zorgen dat ingezoomde foto’s er bij de S22 Ultra nog scherper uitzien.

Design

Eerlijk is eerlijk: als het op design aankomt, heeft Samsung het al jaren beter voor elkaar. Terwijl we bij de iPhone 14 Pro hopen op een punch-hole design (en dit lijkt al voor Apple onhaalbaar), hebben de Samsung-vlaggenschepen dit al jaren. Dit is een ontwerp waarbij de selfiecamera is verstopt in een klein gaatje in het scherm.

Bij de Galaxy S22 Ultra gaat Samsung mogelijk een stap verder. Volgens geruchten werkt Apple aan een onzichtbare selfiecamera, die onder het display is geplaatst. Hierdoor bestaat de volledige voorkant uit scherm en is er zelfs geen cameragat aanwezig.

Verder stopt Samsung er uiteraard weer een krachtigere en energiezuinigere chip in: waarschijnlijk een Exynos-processor. En opnieuw heeft het toestel een adaptief 120 Hz-scherm, zoals de nieuwste iPhone 13 Pro-modellen dat ook hebben. De goedkopere Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 lenen overigens bijna dezelfde specificaties, maar hebben een hoofdcamera van 50 MP (in plaats van 108) en een kleiner scherm.

