Hoe verhoudt het nieuwe toptoestel van Samsung zich ten opzichte van zijn aartsrivaal? Van design, camera, specs en meer: in deze Samsung Galaxy S21 vs iPhone 12-vergelijking zetten we de concurrenten tegenover elkaar.

Lees verder na de advertentie.

Vergelijking: Samsung Galaxy S21 vs iPhone 12

Samsung en Apple zijn ongekend populaire spelers in het smartphonelandschap. Kun je op dit moment je abonnement verlengen, of ben je gewoon in de markt voor een nieuwe telefoon en twijfel je tussen de twee toppers van nu? Dan is dit artikel jou op het lijf geschreven.

We vergelijken de Samsung Galaxy S21 namelijk op alle belangrijke terreinen met zijn grote tegenhanger, de iPhone 12. Tik direct op de onderstaande links om naar het betreffende onderdeel te gaan, of lees de hele vergelijking om een compleet beeld te krijgen.

1. Scherm en formaat

Scherm van Samsung Galaxy S21 : 6,2 inch met resolutie van 2400 bij 1080 pixels, pixeldichtheid van 421.

: 6,2 inch met resolutie van 2400 bij 1080 pixels, pixeldichtheid van 421. Scherm van iPhone 12: 6,1 inch met resolutie van 2532 bij 1170 pixels, pixeldichtheid van 460.

Het scherm van de iPhone 12 is scherper dan dat van zijn concurrent. De Apple-smartphone heeft namelijk een ppi (pixeldichtheid) van 460, terwijl de S21 op 421 blijft steken. Qua formaat ontlopen de twee elkaar maar weinig. De S21 is wel iets dikker en zwaarder dan de iPhone 12, al scheelt het niet veel. Laatstgenoemde heeft dan weer wel een grotere notch, oftewel scherminkeping voor de selfiecamera.

Beide toestellen zijn stof- en waterdicht dankzij de IP68-certificatie. Die gelijkheid gaat niet op voor de ververssnelheid, die aangeeft hoe vloeiend animaties en beelden over het scherm rollen. De Samsung Galaxy S21 heeft namelijk een maximale ververssnelheid van 120Hz; de iPhone 12 moet het met 60Hz doen.

Dat gezegd hebbende, de ververssnelheid op de Galaxy S21 is adaptief. Dit betekent dat het toestel zelf bepaalt welke refresh rate bij de situatie past. Een ververssnelheid van 120Hz levert immers fraaie beelden op, maar weegt ook zwaar op de accucapaciteit. Je kunt de ververssnelheid van de S21 daarom op standaard (60Hz) of adaptief zetten in het instellingenmenu.

2. Camera

Camera van Samsung Galaxy S21 : drie lenzen (12 + 12 + 64 megapixel), 10 megapixel-selfiecamera

: drie lenzen (12 + 12 + 64 megapixel), 10 megapixel-selfiecamera Camera van iPhone 12: twee lenzen (12 + 12 megapixel), 12 megapixel-selfiecamera

Op cameragebied zijn er duidelijke verschillen tussen de Samsung Galaxy S21 en iPhone 12. Eerstgenoemde heeft namelijk drie lenzen achterop, de iPhone 12 twee. De onderlinge verdeling komt echter behoorlijk overeen.

De 12 megapixel-ultragroothoeklens van de Galaxy S21 wordt bijgestaan door een groothoeklens (eveneens 12 megapixel) en 64 megapixel-telelens. Deze ‘zoomlens’ gebruik je om het beeld tijdens fotograferen dichterbij te halen.

Zo’n zoomlens zit niet op de iPhone 12. Apples instapvlaggenschip heeft wel een 12 megapixel-ultragroothoeklens en 12 megapixel-groothoeklens achterop, net als de Galaxy S21. Op papier trekt de selfiecamera van de iPhone 12 aan het langste eind: 12 megapixel tegenover 10 megapixel op de Zuid-Koreaanse concurrent.

3. Hardware

Processor van Samsung Galaxy S21 : Exynos 2100 met 8GB RAM en 128//256GB opslag.

: Exynos 2100 met 8GB RAM en 128//256GB opslag. Processor van iPhone 12: A14 Bionic met 4GB RAM en 64/128/256GB opslag.

We moeten de praktijktests nog afwachten, maar op papier zijn het Samsung- en Apple-vlaggenschip aan elkaar gewaagd. De Galaxy S21 wordt aangestuurd door de razendsnelle Exynos 2100-chip, die door Samsung zelf wordt gemaakt. Ook Apple houdt de touwtjes graag in eigen handen. De iPhone 12 heeft een ‘huisgemaakte’ A14 Bionic-chip, die ook in de iPhone 12 mini en duurdere iPhone 12 Pro (en iPhone 12 Pro Max) te vinden is.

Op papier trekt het Apple-toestel aan het kortste eind wat betreft werkgeheugen. In praktijk blijkt echter vaak dat iOS, het besturingssysteem van de iPhone, veel efficiënter omgaat met het RAM van een telefoon dan Android. Hierdoor heb je naar verhouding minder werkgeheugen nodig om alsnog een rap aanvoelende telefoon te hebben. Beide toestellen kunnen overweg met 5G-internet.

4. Opladen

Accu van Samsung Galaxy S21 : 4000 mAh met snelladen (25 Watt), omgekeerd opladen en snel draadloos opladen (13.2 Watt)

: 4000 mAh met snelladen (25 Watt), omgekeerd opladen en snel draadloos opladen (13.2 Watt) Accu van iPhone 12: 2815 mAh met snelladen (20 Watt) en snel draadloos opladen (15 Watt)

Als er een schaap over de dam is, volgen er snel meer. Dit Hollandse gezegde is behoorlijk van toepassing op de Samsung Galaxy S21. Nadat de fabrikant Apple eerder op social media aanviel vanwege het weglaten van een oplader in de verpakking, komt men nu op deze woorden terug. Ook de Galaxy S21 wordt standaard zonder adapter geleverd.

Heb je dus nog geen oplader in huis, dan moet je die er los bij aanschaffen. Mogelijk is het verstandig om direct een snellader te kopen. De Galaxy S21 kan namelijk opladen met maximaal 25 Watt aan vermogen. De 4000 mAh-accu zit hierdoor binnen een halfuur vol genoeg om er weer een dag tegenaan te kunnen.

Ook tof: omgekeerd opladen. De Samsung Galaxy S21 kan andere apparaten namelijk draadloos van stroom voorzien. Leg bijvoorbeeld je bluetooth-oordopjes op de achterkant van het toestel om ze even snel bij te laden.

MagSafe

Op de iPhone 12 ontbreekt deze mogelijkheid. Wel kan het Apple-toestel net iets sneller draadloos opladen dankzij MagSafe, de magnetische aansluiting waardoor accessoires op de achterkant van het toestel ‘vastklikken’. MagSafe zet ook de deur open voor allerlei andere accessoires, zoals hoesjes en pasjeshouders.

De iPhone 12 kan overigens ook ‘normaal’ (bedraad) snelladen, maar is net iets minder rap dan zijn Samsung-concurrent. Hij kan namelijk maximaal 20 Watt aan vermogen aan. Als gezegd moet je deze (snel)lader wel los aanschaffen, want in het doosje van de Apple-telefoon zit alleen een usb-kabel.

5. Software

Software van Samsung Galaxy S21 : Android 11

: Android 11 Software van iPhone 12: iOS 14

Software mag uiteraard niet in deze Samsung Galaxy S21 vs iPhone 12 vergelijking ontbreken. De iPhone draait immers op iOS, de Samsung op Android. Vanuit iPhoned hebben wij natuurlijk een voorkeur voor het besturingssysteem van Apple, maar smaken verschillen en is heel persoonsgebonden.

Voor veel mensen is software waarschijnlijk wel hét belangrijkste verschil tussen de twee. Zit je eenmaal in het ecosysteem van Apple, dan doet het bedrijf er alles aan om jou daar te houden. Diensten als CarPlay en Apple Arcade zijn bijvoorbeeld exclusief voorbehouden aan Apple-apparaten. Aan de andere kant wil Samsung jou dolgraag in het Android-kamp houden en kun je aan de slag met exclusieve diensten als Android Auto. Welke van de twee beter is, als je überhaupt van ‘beter’ kunt spreken, laten we voor nu in het midden.

6. Diversen

Achter de schermen werkt Apple al jaren aan de AirTag, maar Samsung is ze net te snel af. Gelijktijdig met de Galaxy S21 heeft men namelijk de Galaxy SmartTag gelanceerd.

Deze tracker kun je bijvoorbeeld bevestigen aan je draadloze oortjes of sleutelbos, waarna je de locatie van deze accessoires altijd kunt terugvinden via je smartphone. Volgens geruchten laat Apples AirTag niet lang meer op zich wachten. Onder meer Safari is al klaargemaakt om overweg te kunnen met de Apple-speurneus.

7. Kleuren en adviesprijs

Adviesprijs Samsung Galaxy S21 : 849 euro, verkrijgbaar in vier kleuren

: 849 euro, verkrijgbaar in vier kleuren Adviesprijs iPhone 12: 912,10 euro, verkrijgbaar in vijf kleuren

De iPhone 12 is kleurrijker dan de Samsung Galaxy S21. De Apple-telefoon kun je namelijk in vijf kleuren op de kop tikken: blauw, groen, rood, wit en zwart. De Galaxy S21 is in vier varianten verkrijgbaar: Phantom Violet (paars), Phantom Pink (roze), Phantom White (wit) en Phantom Gray (grijs).

Ook qua prijs zijn de aartsrivalen aan elkaar gewaagd. De iPhone 12 start sinds de verhoging van de thuiskopieheffing bij 912,10 euro, al kun je ‘m inmiddels voor minder in huis halen. De Samsung Galaxy S21 begint bij 849 euro voor het instapmodel (met 64GB opslag) en het toestel ligt vanaf 29 januari in de winkels. De voorverkoop is alvast begonnen.

Kopen

De iPhone 12 is zowel los als met abonnement verkrijgbaar. Ook kun je het toestel in combinatie met een sim only aanschaffen. Een losse Samsung Galaxy S21 is verkrijgbaar bij de bekende verkooppunten. Bij een Samsung Galaxy S21 met abonnement betaal je het toestel in maandelijkse termijnen af.

Wil je Samsungs nieuwe vlaggenschip in huis halen? Bekijk dan de prijsvergelijker op onze zustersite Android Planet. Hierin kun je aanbiedingen van webwinkels en providers filteren op prijs, opslagcapaciteit, kleur en meer.