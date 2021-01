Wil je een uitstekende smartphone en speelt geld geen rol? In deze Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max-vergelijking zetten we de twee toptoestellen tegenover. We vergelijken de twee titanen op het gebied van camera, scherm, specificaties en meer.

Lees verder na de advertentie.

Vergelijking: Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro (Max)

Deze vergelijking is niet voor iedereen interessant want beide toestellen hebben een adviesprijs van meer dan 1200 euro. Zoek je wél een goede telefoon, maar heb je net iets minder te besteden? Dan verwijzen we je graag door naar de vergelijking tussen de Samsung Galaxy S21 en iPhone 12, de respectievelijke instapmodellen van Samsung en Apple.

1. Scherm: Samsung is iets groter

Samsung Galaxy S21 Ultra iPhone 12 Pro Max Scherm 6,8 inch-amoled-scherm 6,7 inch-oled-scherm Resolutie 3200 x 1440 pixels (515 ppi) 2778 x 1284 pixels (458 ppi) Ververssnelheid 120Hz-ververssnelheid 60Hz-ververssnelheid

Ben je geen fan van een grote notch? Dan is de Galaxy S21 Ultra meer aan jou besteed. De selfiecamera van dit toestel zit namelijk in een klein gaatje bovenin het scherm verwerkt: Apple reserveert hiervoor een veel breder oppervlak.

Ook qua algemene schermkwaliteit trekt de Samsung aan het langste eind. Het toestel heeft namelijk een pixelverhouding van 515 ppi, terwijl de 12 Pro Max op 458 blijft steken. Dit betekent dat de Galaxy S21 Ultra scherper beeld heeft dan de Apple-concurrent.

Bovendien heeft de Samsung een maximale ververssnelheid van 120Hz, waardoor het scherm hoogstens 120 keer per seconde van beeld ververst en daardoor vloeiender oogt dan de duurste en grootste iPhone 12. Die blijft namelijk op een ververssnelheid van 60Hz steken.

Verder is het display van de Samsung feller. Hij heeft een helderheid van maximaal 1500 nits tegenover 1200 nits op de iPhone. Daartegenover heeft laatstgenoemde wel Dolby Vision, de filmstandaard die veel bioscoopfilms gebruiken, en Keramisch Schild, waardoor het scherm minder weerbarstiger is. De duurste Samsung Galaxy S21 heeft dan weer Corning Gorilla Glass Victus, dat ook tegen een stootje kan.

2. Formaat en design

Samsung Galaxy S21 Ultra iPhone 12 Pro Max Afmetingen (L x B x H) 165.1 x 75.6 x 8.9 mm 160.8 x 78.1 x 7.4 mm Gewicht 227 gram 228 gram Waterdichtheid IP68 IP68

Qua formaat ontlopen de Samsung Galaxy S21 Ultra en iPhone 12 Pro Max elkaar maar weinig. Eerstgenoemde heeft een 6,8 inch-scherm en is daarmee iets groter dan de Apple-telefoon (6,7 inch), maar heeft ook net iets grotere afmetingen. Qua gewicht ontlopen de twee elkaar dan weer vrijwel niet: het verschil is slechts 1 gram.

Wel hebben Samsung en Apple duidelijk andere designkeuzes gemaakt. De zijkanten van het Zuid-Koreaanse toestel lopen namelijk vloeiend over in de achterzijde, terwijl de randen van de Apple-smartphone recht zijn ‘afgesneden’. De iPhone 12 Pro Max oogt – net als de andere iPhone 12-toestellen – daardoor veel hoekiger.

Een ander designverschil komen we op de achterkant tegen. De S21 Ultra heeft namelijk meer lenzen en daardoor een grotere cameramodule. Deze lenzen zijn horizontaal en verticaal bevestigd. Bij de iPhone 12 Pro Max zitten ze in een driehoek geplaatst. Bij beide toestellen steekt de cameramodule lichtelijk uit en is een IP68-certificatie aanwezig: ze zijn dus water- en stofdicht.

3. Camera: zoomen, zoomen en zoomen

Samsung Galaxy S21 Ultra iPhone 12 Pro Max Hoofdcamera 108 megapixel met optische beeldstabilisatie 12 megapixel met sensorstabilisatie Tweede camera 12 megapixel-ultragroothoeklens 12 megapixel-groothoeklens Derde camera 10 megapixel-telefotolens (3x optische zoom) 12 megapixel-telefotolens (2,5x optische zoom) Vierde camera 10 megapixel-periscooplens (10x optische zoom) Niet van toepassing Selfiecamera 40 megapixel 12 megapixel Extra’s Laserautofocus, filmen in 8K, HDR10+ en ‘duofilmen’ LiDAR-sensor, Apple ProRAW en Smart HDR

Afgezien van de groothoeklens verschillen de camera van de iPhone 12 Pro Max en Samsung Galaxy S21 Ultra als dag en nacht van elkaar. Laatstgenoemde heeft namelijk een primaire lens met een resolutie van 108 megapixel tegenover 12 megapixel. Uit de reviews moet blijken of dit theoretische verschil ook duidelijk merkbaar is in de praktijk. De S21 Ultra schiet plaatjes overigens standaard in 27 megapixel omdat de pixels worden samengebracht, met betere kiekjes tot gevolg.

De ultragroothoeklenzen komen grotendeels overeen, maar dat geldt niet voor de telelenzen, die je gebruikt om beeld dichterbij te halen. De S21 Ultra kan namelijk net iets verder inzoomen dan de 12 Pro Max. Bovendien heeft de Samsung nog een vierde lens achterop, een zogeheten periscooplens. Hierdoor is 10x optische zoom mogelijk.

Verder heeft de iPhone 12 Pro Max een LiDAR-scanner achterop, net als de gewone iPhone 12 Pro. Deze dieptesensor komt van pas bij allerlei augmented reality-apps en schroeft de fotokwaliteit omhoog. Daartegenover heeft de S21 Ultra weer andere toffe functies, zoals de mogelijkheid om in 8K-resolutie te filmen. Ook is er een laserautofocus aanwezig, het Samsung-alternatief voor de LiDAR-scanner van de iPhone.

4. Hardware is aan elkaar gewaagd

Samsung Galaxy S21 Ultra iPhone 12 Pro Max Processor Exynos 2100 A14 Bionic Opslag 128/512/512GB 128/512/512GB Werkgeheugen 12/16GB 6GB Internet 5G 5G Ontgrendelen Vingerafdrukscanner, gezichtsontgrendeling en stemontgrendeling FaceID-gezichtsontgrendeling

Welk toestel je ook in huis haalt, ze zijn allebei enorm snel. Wel trekt de Galaxy S21 Ultra aan het langste eind qua werkgeheugen. Het standaardmodel is namelijk met twee keer zoveel RAM uitgerust.

Het is wel zo dat iOS, het besturingssysteem van de iPhone, over het algemeen slimmer omgaat met werkgeheugen dan Android, waar de Galaxy op draait. Hierdoor hebben Apple-telefoons in de regel minder RAM nodig om alsnog goed uit de verf te komen. Of dit verschil in werkgeheugen in werkelijkheid merkbaar is, moet dus nog blijken.

De Samsung Galaxy S21 Ultra is verder uitgerust met Bixby Voice. Hierdoor kun je het toestel ontgrendelen met je stem. Verder beschikt het toestel over een vingerafdrukscanner onder het scherm en gezichtsontgrendeling. Dit laatste is ook aanwezig op de duurste iPhone 12 onder de noemer Face ID. Op beide toestellen kun je met 5G aan de slag.

5. Accu en software

Samsung Galaxy S21 Ultra iPhone 12 Pro Max Accu 5000 mAh 3687 mAh Snelladen 25 Watt 20 Watt Draadloos opladen 15 Watt 15 Watt Omgekeerd opladen Ja Niet van toepassing

De Samsung Galaxy S21 Ultra heeft een grotere accucapaciteit dan zijn Apple-tegenhanger. Het is daarom geen onnodige luxe dat ook de oplaadsnelheid hoger is. Verder kun je de S21 Ultra gebruiken om andere apparaten van stroom te voorzien door ze op de achterkant van het toestel te leggen. Op de duurste iPhone 12 ontbreekt deze mogelijkheid.

Een belangrijk verschil tussen de twee is software. De Galaxy S21 Ultra draait bij uitkomst op Android 11, de nieuwste versie van het besturingssysteem. Samsung belooft het toestel in ieder geval te updaten naar Android 12, 13 en 14. Qua ondersteuning trekt de 12 Pro Max echter waarschijnlijk aan het langste eind. In de regel updatet Apple haar toestellen zo’n vijf jaar. Aangezien het toestel verscheen met iOS 14 ben je hopelijk tot en met iOS 19 bij.

6. Diversen

Opvallend: beide toestellen worden zonder oplader in de doos geleverd. Dit feit is extra zuur voor Samsung-fans, want het bedrijf maakte Apple eerder belachelijk vanwege het weglaten van de adapter, maar doet nu hetzelfde.

Dat gezegd hebbende, de iPhone 12 Pro Max kan overweg met MagSafe. Dankzij deze magnetische aansluiting kun je allerlei accessoires op de achterkant van het toestel bevestigen, waarna ze direct ‘vastklikken’.

De Samsung Galaxy S21 Ultra kun je daarentegen weer gebruiken in combinatie met de SmartTag, een tracker voor het terugvinden van spullen. Achter de schermen schijnt Apple aan een concurrent te werken (de AirTag), maar deze speurneus moet nog worden aangekondigd.

7. iPhone is kleurrijker, maar wel iets duurder

Beide vlaggenschepen zijn behoorlijk aan de prijs. Voor een losse Samsung Galaxy S21 Ultra leg je minstens 1249 euro neer; een losse iPhone 12 Pro Max heeft een adviesprijs van 1259 euro. Bij een toestel met abonnement betaal je dit bedrag in maandelijkse termijnen af en ook de Samsung kun je op afbetaling in huis halen.

Beide modellen starten bij 128GB interne opslagcapaciteit en hebben geen micro-sd-kaartslot. Heb je meer opslag nodig, dan moet je dus gaan voor het model met 256GB (of 512GB) interne capaciteit. De duurste iPhone 12 is in vier kleuren beschikbaar: goud, grafiet, oceaanblauw en zilver. Bij de S21 Ultra heb je maar twee keuzes: zilver of zwart.

Kopen

Wil je de iPhone 12 Pro Max kopen? Gebruik dan onderstaande vergelijker om aanbiedingen van webwinkels en providers te filteren op prijs, kleur, opslagcapaciteit en meer. Lees ook onze iPhone 12 Pro Max review om alles te weten over de voor- en nadelen van de grootste iPhone ooit.

Ga je de Samsung Galaxy S21 Ultra kopen? Bezoek dan onze zustersite Android Planet om het complete aanbod te filteren en de beste deal voor jou te vinden. In de Samsung Galaxy S21 Ultra preview lees je het voorlopige oordeel van onze zustersite over het toestel.