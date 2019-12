De Federal Trade Commission (FTC), een Amerikaanse overheidsorganisatie, denkt erover na om de geplande samenvoeging van Facebook, Instagram en WhatsApp te blokkeren. Het moederbedrijf zou hierdoor namelijk te machtig worden.



‘Samenvoeging Facebook-apps gaat niet door’

Dat schrijft de Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen. De FTC is het onderzoek volgens de kwaliteitskrant gestart nadat Facebook aankondigde de technische systemen van haar apps en diensten te willen koppelen. In theorie kun je hierdoor als WhatsApp-gebruiker een bericht sturen naar iemand op Instagram, zonder dat je zelf een account bij de fotodienst hebt.

De FTC is bang dat het geplande sociale netwerk van Facebook te machtig wordt. Wanneer je de gebruikersaantallen van Facebook (en Messenger), Instagram en WhatsApp bij elkaar optelt kom je namelijk uit op ongeveer 2,7 miljard mensen. De FTC onderzoekt momenteel of er in zo’n geval sprake is van een monopolie, en daarmee oneerlijke competitie levert, bijvoorbeeld tegen TikTok.

Verder schrijft The Journal dat de FTC over de technische kant van de voorgenomen samenvoeging nadenkt. Het zou namelijk ontzettend lastig zijn om ‘het Facebook-systeem’ achteraf op te breken indien blijkt dat er daadwerkelijke sprake is van een monopolie.

Maar, zover is het nog niet. De FTC heeft namelijk wel de mogelijkheid om de samenvoeging van Facebook-apps te blokkeren, maar moet hiervoor in de rechtszaal eerst bewijzen dat het bedrijf handelt in strijd met de wet. Daarna moet een meerderheid van de FTC-commissarissen nog instemmen met het opsplitsen van het bedrijf.

Kritiek op Facebook

Ook in de rest van de wereld is niet iedereen even blij met de geplande fusie tussen Instagram, Facebook en WhatsApp. Eerder gaf de Duitse minister van Justitie al aan dat er op die manier een monopolie ontstaat. Ook Apple-baas Tim Cook juicht de opsplitsing van Facebook toe. Daarnaast riep Cook op tot het maken van wetgeving om dataverzameling te reguleren, wat indirect als sneer naar Facebook opgevat kan worden.