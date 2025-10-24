iPhone 17 Pro: tot €600 inruilvoordeel!

Bekijk actie

Safari vs Google Chrome: welke gebruik je beter niet op je iPhone?
Maurice Snijders
24 oktober 2025, 14:02
2 min leestijd
Safari vs Google Chrome: welke gebruik je beter niet op je iPhone?

Surf jij op je iPhone via Safari of via Google Chrome en wat is nou eigenlijk de beste keuze? In deze vergelijking zoeken we het voor je uit!

Lees verder na de advertentie.

Safari vs Google Chrome

De meeste iPhone-gebruikers openen zonder na te denken Safari als ze iets willen opzoeken. Het is tenslotte de standaardbrowser van Apple. Aan de andere kant zijn er miljoenen mensen die liever Chrome gebruiken, omdat ze dat gewend zijn van hun laptop of pc. Maar welke browser is nu écht de beste keuze op je iPhone?

We zetten eerste de voordelen van Safari op een rij en daarna de nadelen. Vervolgens doen we hetzelfde voor Google Chrome.

Safari

Safari

Apple

Gratis via App Store

Voordelen Safari

Safari is gebouwd door Apple zelf en daardoor volledig geïntegreerd in het iOS-ecosysteem. Hierdoor kun je wachtwoorden en tabbladen synchroniseren via iCloud met je Mac, iPad en Apple Watch. Bovendien gebruikt Safari minder energie, omdat die is geoptimaliseerd voor de iPhone. Daarbij blokkeert Safari ook nog automatisch trackingcookies van adverteerders.

safari chrome

Nadelen Safari

Er zijn veel minder extensies beschikbaar voor Safari dan voor Google Chrome. Als je daar van houdt, heb je bij Chrome heel wat meer mogelijkheden. Daarbij is Safari vooral heel erg handig als je alleen maar op Apple-apparaten werkt. Maak je regelmatig gebruik van meerdere verschillende platforms, dan valt die handigheid grotendeels weer weg.

Google Chrome

Google Chrome

Google

Gratis via App Store

Voordelen Google Chrome

Ideaal als je dagelijks met Google-diensten werkt. Je bladwijzers, geschiedenis en wachtwoorden syncen automatisch via je Google-account. Dat is heel handig als je naast je iPhone bijvoorbeeld ook nog met Windows of Android werkt. Verder herkent de ingebouwde Google Lens tekst of objecten op foto’s, en geeft de zoekbalk in real-time suggesties en vertalingen.

google chrome iPhone

Nadelen Google Chrome

Op je iPhone gebruikt Google Chrome meer energie dan Safari, wat er dus voor zorgt dat de batterijduur korter wordt. Ook het werkgeheugen van je iPhone wordt door Google Chrome meer aangesproken, waardoor de surfsnelheid soms wel wat wordt beperkt. Google Chrome verzamelt bovendien gebruikersgegevens om je van gerichte reclame te kunnen voorzien.

Wat vind je belangrijker?

Er zijn een paar duidelijke verschillen tussen beide browsers. Safari is snel, energiezuinig, werkt uitstekend met je andere Apple-apparaten samen en beschermt je privacy. Google Chrome is eveneens snel, maar verbruikt meer energie, werkt minder goed samen met je andere Apple-apparaten en neemt het niet zo nauw met je privacy. Chrome werkt wel weer beter en soepeler als je naast je iPhone ook werkt met bijvoorbeeld Windows en Android. Het ligt er dus maar aan wat je belangrijker vindt.

safari chrome iPhone

Conclusie: Safari vs Google Chrome

Wat ons betreft kun je beter voor Safari kiezen en Google Chrome niet gebruiken op je iPhone. Safari heeft meer voordelen die in onze ogen ook belangrijker zijn. Daarbij zijn de nadelen van Safari heel acceptabel. Google Chrome heeft zeker voordelen die de moeite waard zijn, maar tegelijkertijd ook nadelen die voor ons in elk geval minder acceptabel zijn. Kun je niet zonder Google Chrome? Gebruik de app dan alleen wanneer je hem echt nodig hebt!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Apps Safari iPhone Apple

Bekijk ook

Slimme deurbel van de Action is spotgoedkoop (en dit kun je ermee)

Slimme deurbel van de Action is spotgoedkoop (en dit kun je ermee)

Vandaag 9:31

Helaas: EU wil dat Apple populaire privacyfunctie van je iPhone verwijdert

Helaas: EU wil dat Apple populaire privacyfunctie van je iPhone verwijdert

Vandaag 8:10

Apple Wallet heeft er in iOS 26 een veelgevraagde instelling bij

Apple Wallet heeft er in iOS 26 een veelgevraagde instelling bij

Gisteren 18:25

Eindelijk: tvOS 26 lost het grootste probleem van de Apple TV op

Eindelijk: tvOS 26 lost het grootste probleem van de Apple TV op

Gisteren 12:36

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren