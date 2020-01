Google-onderzoekers menen dat Safari trackers doorlaat. Gebruikers van de browser zijn daardoor makkelijk volgbaar op internet. Het is niet duidelijk of de fouten zijn opgelost.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google: Safari laat sommige trackers door

Financial Times bracht het nieuws als eerste naar buiten. De zakenkrant zag een voorpublicatie van het uiteindelijke paper in. Het complete rapport komt binnenkort naar buiten. Een onderzoeksteam van Google laat hierin weten meerdere beveiliging- en privacylekken in Safari te hebben gevonden.

Vooral de werking van Intelligent Tracking Prevention laat te wensen over. In theorie blokkeert deze functie trackers. Deze zorgen ervoor dat adverteerders en websites jouw digitale voetsporen kunnen volgen, en bijvoorbeeld weten wat voor apparaat je gebruikt. Deze gegevens worden vervolgens bijvoorbeeld gebruikt om gerichter advertenties te tonen.

Google schrijft echter dat de trackerblokkade niet goed functioneert. Het filter zou meerdere trackers hebben doorgelaten, waardoor Safari-gebruikers alsnog gevolgd konden worden. In augustus van 2019 werd Apple op de hoogte gebracht van de problemen. Apple dichtte het beveiligingslek afgelopen december.

Lees ook: Tip: 16 handige toetsencombinaties voor Safari op je Mac

‘Trackers worden nog toegelaten’

Tenminste, dat schrijft het bedrijf zelf. Volgens meerdere Google-onderzoekers zijn de problemen namelijk nog helemaal niet opgelost. Justin Schuh, hoofdontwikkelaar bij het bedrijf, schrijft op Twitter bijvoorbeeld dat de eerdere verklaring van Apple misleidend is, omdat de echter problemen nog niet zouden zijn opgelost.

Ook Artur Janc, onderdeel van het Google-onderzoeksteam, mengt zich in de discussie. “Feitelijk is er nu een persoonlijk anti-tracking model in de browser ingebouwd”, zegt de cybersecurity-expert op Twitter. “Hierdoor zijn gebruikers niet alleen te herleiden, het laat ook zien welke websites ze hebben bezocht. Dat is niet best”, besluit Janc.

Dit verhaal krijgt dus nog een staartje. Het is overigens niet opmerkelijk dat het Safari-lek door Google, een grote Apple-concurrent, is gevonden. Laatstgenoemde zoekt regelmatig in apps (van anderen of van zichzelf) naar mogelijke beveiligingsproblemen.

Meer over Safari