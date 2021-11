Safari met ProMotion op MacBook Pro 2021: nu beschikbaar als preview

De previewversie van Safari heeft nu ondersteuning voor ProMotion op de MacBook Pro 2021. Wil je deze versie van Safari ook downloaden en proberen? iPhoned laat zien hoe je dat doet.

Safari met ProMotion op de MacBook Pro

Het is wel een beetje vreemd. De nieuwe MacBook Pro 2021 heeft ProMotion, maar de gebundelde apps (zoals Safari) in de recent verschenen macOS Monterey hebben geen ondersteuning voor de supervloeiende 120 Hz-modus.

Daar komt nu verandering in, want in de previewversie van Safari heeft de browser ondersteuning voor ProMotion gekregen. Hierdoor scrollen websites ontzettend vloeiend en voelt het browsen sneller aan. Heb je dus zo’n nieuwe MacBook Pro? Dan hebben we goed nieuws voor je, want de nieuwe versie van Safari kan je nu meteen uitproberen.

Safari Technology Preview met ProMotion downloaden

Om de nieuwe versie van Safari te downloaden, surf je naar de downloads-pagina van Safari en scrol je naar beneden. Tik op ‘Safari Technology Preview for macOS Monterey’ en download de software. Start vervolgens de installatie op de gebruikelijke manier. De installatie neemt ongeveer 336 MB in beslag.

De huidige versie van Safari wordt overigens niet vervangen. Je kan dus gerust de Technology Preview van Safari downloaden en installeren, want beide apps blijven beschikbaar. Let wel op dat de Safari Preview alleen beschikbaar is in het Engels.

MacBook Pro 2021: scherm met ProMotion (en meer)

De nieuwe MacBook Pro’s zijn razendsnel dankzij de nieuwe M1 Pro en M1 Max-processors. Maar er is nog spectaculaire verbetering en dat is het scherm. Het scherm is voorzien van mini-led-technologie: duizenden kleine ledjes zorgen voor XDR-verlichting.

Maar minstens net zo belangrijk: het scherm heeft ook ProMotion. Die zorgt dat het scherm twee keer sneller ververst dan voorheen: tot 120 Hz. Dit merk je vooral bij animaties op het scherm en het scrollen. Alles wat op het scherm beweegt, ziet er vloeiender uit. De Mac voelt hierdoor nog sneller aan.

Meer weten over de MacBook Pro?

