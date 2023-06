Safari Technology Preview: nu al met macOS Sonoma-functies

Functies van de nieuwste Safari-versie in macOS-versie Sonoma kun je nu al uitproberen. Wij vertellen hoe je dat doet.

Safari Technology Preview: macOS Sonoma-functies

Safari 17 is de nieuwste versie van de browser die je straks ook in macOS Sonoma gaat vinden. Je kunt deze browser nu al uitproberen op je eigen Mac en zo al een soort van voorproefje krijgen.

De belangrijkste nieuwe functie in de nieuwste Safari is dat de browser nu ondersteuning heeft voor profielen. Hiermee kun je makkelijk je browsergeschiedenis, cookies en meer gescheiden houden.

Apple heeft verder veel kleine opties aangepast in de nieuwe Safari. Zo heeft de browser ondersteuning voor de bestandsformaten zoals JPEG XL en werkt Live Text nu ook verticaal.

Daarnaast zijn er een aantal zaken in de interface door Apple onder handen genomen. Zo is het onderdeel waarin de experimentele features te vinden waren flink opgeruimd. Deze functies zijn nu ook onderverdeeld in verschillende categorieën.

Verder kun je een webapp ook als app aan je Dock toevoegen en kan Safari nu ook automatisch de verificatiecodes uit je mailberichten plukken, net zoals nu al met verificatiecodes uit SMS-berichten gebeurd.

Sonoma-Safari: nu nog in bèta

Safari Technology Preview is een versie van de webbrowser van Apple die nieuwe functies en verbeteringen bevat die nog niet in de reguliere Safari zijn opgenomen. Deze versie is bedoeld voor ontwikkelaars en gebruikers die de nieuwste functies willen testen.

Safari uitproberen

Je kunt deze preview van Safari uit macOS Sonoma zelf nu al uitproberen. Het installatiebestand is te downloaden van de speciale website voor Apple Developers. Kies het installatiebestand voor de macOS-versie die je hebt. Daarna volg je de aanwijzingen op het scherm.

Om erachter te komen welke versie van macOS jouw MacBook of Mac draait, klik je linksboven op het Apple-icoontje. Daarna kies je voor ‘Over deze Mac’. Bij macOS vind je dan jouw versie.

Handig om te weten: deze preview-versie vervangt niet je huidige versie van Safari. Je kunt beide versies dus naast elkaar gebruiken. Let op: de Safari Technology Preview is een experimentele versie is die nog fouten kan bevatten.

