Safari in iOS 17 krijgt toffe verbeteringen (en is veel veiliger)

In iOS 17 krijgt Safari er een aantal toffe functies bij, maar ze zijn helaas niet voor iedereen beschikbaar. Deze verbeteringen komen naar Safari in iOS 17.

Safari in iOS 17

Apple heeft iOS 17 inmiddels onthuld en er komen weer handige nieuwe functies naar je iPhone. De nieuwe iOS-versie verschijnt dit jaar, met als grootste updates de introductie van interactieve widgets en verbeteringen voor Berichten, FaceTime en Telefoon. Dat is niet alles, want ook Safari krijgt er nieuwe functies bij in iOS 17.

Met iOS 17 (en iPadOS 17) heeft Apple voornamelijk kleine verbeteringen doorgevoerd in Safari. Hierdoor is de browser met de nieuwe update weer een stuk makkelijker én veiliger te gebruiken. Ben je benieuwd wat er verandert in Safari met iOS 17? Wij zetten de vijf belangrijkste verbeteringen voor je onder elkaar.

1. Websites voorlezen

De functie dat de tekst op je beeldscherm wordt opgelezen bestaat al langer, maar krijgt met iOS 17 een prominentere plek in Safari. De voorleesoptie wordt namelijk toegevoegd aan het aA-menu in de bovenste balk van de browser. Hierdoor is de functie gemakkelijker te vinden en sneller te gebruiken. Super handig, zeker als je even geen zin hebt om de tekst in Safari zelf te lezen.

2. Privémodus is nu echt privé

Heb je liever niet dat iemand de tabbladen in jouw privémodus opent? Dan biedt iOS 17 een handige functie, want het is straks mogelijk om de incognito tabbladen te beveiligen met Face ID of Touch ID. Zo weet je zeker dat deze pagina’s niet per ongeluk geopend worden, want de tabbladen moeten eerst ontgrendeld worden. Als je iPhone je gezicht of vingerafdruk heeft herkend, kun je de tabbladen openen.

3. Verberg je IP-adres

Dat is niet de enige beveiligingsfunctie die is toegevoegd, want je krijgt in iOS 17 ook de mogelijkheid om je IP-adres te verbergen in Safari. Zo wordt het voor websites dus veel moeilijker om je activiteit te volgen. Je kunt deze functie inschakelen voor de standaard browser of voor de incognito modus. Het is ook mogelijk om je IP-adres altijd te verbergen als je Safari gebruikt.

4. Meerdere profielen toevoegen in Safari

Deel jij de iPad met je familie? Of gebruik je jouw iPhone voor zowel werk als privé? Daarvoor komt met iOS 17 een handige functie naar Safari, want je kunt dan meerdere profielen aanmaken in de browser. Ieder profiel heeft eigen favorieten, tabbladen en een aparte geschiedenis. Zo houdt je werk en privé makkelijker gescheiden en kan iedereen via zijn eigen profiel browsen.

5. Ontvangen van verificatiecodes is nóg beter in iOS 17

Voor velen één van de beste iPhone-functies ooit: het automatisch invullen van verificatiecodes. Je iPhone herkent een verificatiecode die via Berichten binnenkomt automatisch en vult de code dan voor je in op de bijbehorende website of pagina in Safari. Je hoeft de code zo niet meer te onthouden of terug te zoeken. In iOS 17 wordt deze functie nog wat uitgebreider in Safari.

Je iPhone herkent dan namelijk niet alleen verificatiecodes die zijn ontvangen via Berichten, maar ook codes die zijn binnengekomen via de mail. Zo is het met iOS 17 dus nog makkelijker om de codes in te voeren in Safari. Ook handig: in iOS 17 worden de mails en berichten met deze verificatiecodes automatisch verwijderd nadat je de code heb ingevoerd.

Meer weten over iOS 17?

Met iOS 17 komt er dus een behoorlijk aantal handige functies naar je iPhone, die het gebruiken van Safari net wat makkelijker maken. Wil je meer weten over iOS 17? Bekijk dan hier of alle nieuwe functies wel op jouw iPhone werken. Ook verklapt Apple met iOS 17 al een aantal functies van de iPhone 15. Lees hier welke dat zijn!

