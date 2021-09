Safari is in iOS 15 compleet anders: zo zet je het terug

De iPhone, iPad en Apple Watch hebben allemaal een grote update gekregen. Safari is in iOS 15 onder handen genomen en sommige zaken zijn compleet anders. Gelukkig zijn veel aanpassingen weer terug te draaien, maar hoe? iPhoned helpt je.

Lees verder na de advertentie.

Safari iOS 15-problemen

De installatie van iOS 15 ging bij het overgrote deel van iPhone-gebruikers probleemloos. Om 19:00 uur stond de update klaar en kon je meteen aan de slag.

Er ontstond aan het begin van de avond enige verwarring over de update. Wanneer iOS 15 klaar stond voor je toestel, verscheen de melding niet zoals vanouds midden in het scherm. In plaats daarvan staat er in een smal balkje onderaan dat iOS 15 beschikbaar is.

Daar bleef het echter niet bij. Eén van de aanpassingen aan Safari zorgde toch voor de nodige commotie.

Safari adresbalk terug naar boven

Eén van de eerste veranderingen waar je tegenaan loopt in iOS 15 is de adresbalk (of tabbladbalk) van Safari. Die is verplaatst van de bovenkant naar de onderkant van het scherm. Wanneer je dat niet fijn vindt, moet je even de instellingen induiken om de adresbalk terug te zetten.

Safari-adresbalk terug naar boven instellen Tik op de op ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en tik op ‘Safari’; Scrol weer omlaag, tot je bij ‘TABBLADEN’ komt; Kies voor de optie ‘Eén tabblad’; Start Safari en de adresbalk is weer terug op zijn oude plek.

Vorig jaar ook problemen met iOS 14

Vorig jaar toen, iedereen klaar zat om de iOS 14-update te installeren, ging er ook van alles mis. Uiteindelijk kon de nieuwste versie van iOS pas laat op de avond geïnstalleerd worden. Maar zelfs na een succesvolle installatie waren sommige zaken niet in orde.

Zo kon de zoeker zwart blijven wanneer de camera werd gestart of gaf het verbinden met wifi-netwerken problemen. Dit soort zaken werden vrij snel opgelost in een software-update. Waarschijnlijk krijgt iOS 15 ook nog de nodige updates de komende weken.

Nieuwe functies van iOS 15

iOS 15 brengt verschillende nieuwe functies met zich mee. Een hele belangrijke vernieuwing van iOS 15 is de functie Focus. Daarmee bepaal je wanneer je welke notificaties binnenkrijgt. Daarnaast krijgt FaceTime een update. De videobel-app krijgt een portretmodus, een functie die het achtergrondgeluid wegdrukt en meer.

Wil je weten wat iOS 15 nog meer voor je iPhone in petto heeft? Lees dan ons uitgebreid dossier over iOS 15.

Moet je nog beginnen met de update? Opschieten! Check ons iOS 15, iPadOS 15 en watchOS 8 voorbereiden: zo installeer je probleemloos de update en pak ons iOS 15 downloaden artikel er ook even bij.