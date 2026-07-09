Safari wordt in iOS 27 een stuk slimmer. Met drie nieuwe AI-functies maakt Apple de browser handiger dan ooit.

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Met deze 3 nieuwe functies is Safari veel beter dan Chrome (in iOS 27)

Safari krijgt in iOS 27 een flinke upgrade met nieuwe functies. Apple stopt namelijk meer slimme AI-features in de browser, waardoor het surfen op je iPhone een stuk fijner wordt.

De nieuwe functies gaan je vooral van pas komen als je vaak veel tabbladen open hebt staan, regelmatig dezelfde websites in de gaten houdt of als je Safari wat meer wilt personaliseren. Wij zullen ze even kort toelichten!

1. AI zet je tabbladen netjes bij elkaar

In Safari heb je vaak meerdere tabbladen open staan. En dat is ook best handig, omdat je dan vrij snel een website kunt openen. Maar als het wel heel veel websites zijn, wordt het lijstje met openstaande websites wel erg onoverzichtelijk.

In iOS 27 helpt Safari je hiermee. Dankzij Apple Intelligence kan de browser tabbladen automatisch in groepjes zetten. Denk aan een groepje voor vakantie, eentje voor recepten en eentje voor het laatste nieuws. Zo vind je alles een stuk sneller terug.

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Om deze functie aan te zetten open je het menu met de tabbladen (de knop met de twee vierkantjes). Daarna tik je op de knop met de drie streepjes en kies je voor ‘Orden tabbladen’. Daarna tik je op ‘Maak automatisch onderwerpen aan’.

2. Websites in de gaten houden

De tweede nieuwe functie heet ‘Meld aan mij’. Daarmee kan Safari een website voor je blijven checken. Verandert er iets op die pagina? Dan krijg je een melding. Dat is handig als je bijvoorbeeld wacht op een prijsverlaging bij het boeken van een vlucht of een hotel. Je hoeft dan niet steeds zelf te kijken of er al iets aan de prijs is veranderd.

Je geeft in Safari aan welke pagina je wilt volgen en waar Safari op moet letten. Daarna kun je kiezen hoe vaak de browser de website moet controleren.

Zo kun je de updates van een website automatisch in de gaten houden met Safari Open de website die Safari in de gaten moet houden; Tik in in de adresbalk op het menu-icoontje; Kies voor ‘Meld aan mij’ en beschrijf waar Safari naar moet zoeken; Tik op ‘Wijzig’ om in te stellen hoe vaak Safari het moet checken; Tik op ‘Volgende’ en kies voor ‘Allow’.

3. Zelf extensies maken met AI

Safari had al extensies, zoals adblockers en wachtwoordhulpjes. In iOS 27 gaat Apple een stap verder. Je kunt straks met AI beschrijven wat je wilt, waarna Safari een passende extensie helpt maken.

Het werkt niet voor alles, maar je kunt er veel mee. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een extensie te maken die alle tekst beter leesbaar maakt. Of bepaalde woorden kan filteren. Het is ook een optie om bijvoorbeeld de achtergrondkleur aan te passen of de website een jaren negentig look te geven.

De functie vind je door in de adresbalk op de menuknop te tikken. Daarna scrol je naar beneden en kies je voor ‘Beschrijf extensie’. Daarna kun je zelf de extensie typen.

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