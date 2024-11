Deze Safari-functie werkt binnenkort niet meer op oudere iPhones

Apple stopt met de ondersteuning van een Safari-functie op iPhones en iPads met iOS 10 of ouder. Dit moet je weten.

Deze Safari-functie stopt op oudere iPhones

We zeiden eerder al dat iCloud-back-ups binnenkort niet meer werken op iPhones en iPads waarop iOS 8 of een oudere versie draait. Nu blijkt dat er ook een Safari-functie wordt beperkt, namelijk het synchroniseren van bladwijzers.

Volgens een ander artikel op de website van Apple synchroniseren iPhones met versies ouder dan iOS 11 de bladwijzers in Safari niet langer via iCloud. Heb je zo’n oude iPhone, dan raak je je huidige bladwijzers niet direct kwijt. Maar nieuwe bladwijzers worden niet meer gesynchroniseerd met andere apparaten en vice versa. Deze gewijzigde Safari-functie heeft ook gevolgen voor Macs met een eerdere versie dan macOS Sierra 10.12.5.

Volgens Apple is het belangrijk om de apparaten te updaten naar iOS 11 of hoger om de Safari-functie gewoon te kunnen blijven gebruiken. Of naar macOS Sierra 10.12.6 of hoger. Alleen dan kun je de Safari-bladwijzers blijven synchroniseren via iCloud. Heb je geen compatibel apparaat, dan zal Apple de bladwijzers beschikbaar maken op iCloud.com.

iPhones, iPads en Macs

iOS 11 is de eerste versie die uitsluitend op 64-bits apparaten draait. Daardoor is die niet compatibel was met de iPhone 5, iPhone 5c en iPad 4 – die vastzitten aan iOS 10. Macs die in 2012 of later zijn uitgebracht, kun je in ieder geval upgraden naar macOS Sierra om de synchronisatie van bladwijzers in Safari te laten werken.

Het nieuws over de Safari-functie volgt op de aankondiging van Apple dat iCloud-backup niet meer werkt op apparaten met versies tussen iOS 5 en iOS 8. Volgens Apple zullen huidige back-ups op niet-ondersteunde apparaten ook uit de cloud worden verwijderd. Beide veranderingen worden in elk geval van kracht op 18 december 2024.