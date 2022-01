Ruisonderdrukking iPhone 13 verdwenen: bug of bewuste keuze?

Op alle iPhone 13-modellen is de optie voor ruisonderdrukking verdwenen. Is dit een fout of was het een bewuste keuze van Apple? En wat doet de functie eigenlijk? iPhoned legt het je uit!

Ruisonderdrukking iPhone 13 verdwenen

Op modellen zoals de iPhone 12 en ouder is de functie nog wel te vinden. Waarom Apple deze functie specifiek heeft weggehaald op alle modellen van de iPhone 13 is niet bekend.

Verschillende gebruikers hebben inmiddels contact met Apple opgenomen en specifiek om uitleg gevraagd. Hier kwam uit dat de iPhone 13 op dit moment geen ondersteuning heeft voor ruisonderdrukking.

De functie is (alleen op oudere modellen van de iPhone nog wél) te vinden door te tikken op ‘Instellingen > Toegankelijkheid > Audio/Visueel’. Scrol vervolgens naar beneden en daar vind je de optie om de optie ‘Ruisonderdrukking’ aan of uit te zetten.

Wat doet ruisonderdrukking?

Maar wat doet de functie eigenlijk? De optie ruisonderdrukking vermindert het omgevingsgeluid tijdens telefoongesprekken als je de luidspreker bij je oor houdt. Zo kun je de persoon waarmee je belt beter en duidelijker verstaan.

Oplossing voor verdwenen ruisonderdrukking

De ruisonderdrukking is in zijn geheel verdwenen op de iPhone 13. Gelukkig is er nog een soortgelijke functie die je wel op de nieuwe iPhone-modellen kunt gebruiken. Dit is de stemisolatiemodus, die een soortgelijke functie heeft.

Om de stemisolatiemodus aan te zetten, open je tijdens een FaceTime-gesprek het bedieningspaneel. Vervolgens tik je op het kader ‘Modus’ rechtsboven en kies je voor de optie ‘Stemisolatie’. De functie is beschikbaar vanaf de iPhone Xr, de iPhone Xs en alle nieuwere toestellen. Ook wanneer je dus geen iPhone 13 hebt is het mogelijk om deze functie te gebruiken.

