Round-up: zo scoort de iPhone SE 2020 bij internationale media

Later deze week vindt de release van de iPhone SE 2020 plaats en inmiddels druppelen de eerste reviews binnen. Wij zetten de belangrijkste bevindingen voor je op een rijtje.



Review round-up van de iPhone SE 2020

Na jaren van speculeren kwam op 15 april de iPhone SE 2020 dan eindelijk officieel uit. Het nieuwe budgetmodel is qua uiterlijk identiek aan de iPhone 8, maar heeft van binnen een flinke upgrade gekregen. Met een snelle A13-chip is het toestel net zo snel als de iPhone 11 en kan het nog jarenlange updates verwachten. Ook de camera is dankzij de nieuwe software een stuk beter.

Wanneer je het toestel hebt besteld, geldt vaak een levertijd van een week. Veel tech-websites en YouTubers hebben het toestel echter al in handen gekregen. De geluiden klinken ongeveer hetzelfde: het design valt tegen, maar door de goede camera, vlotte prestaties en lage prijs is het toestel een uitstekende koop.

The Verge

Volgens The Verge heeft de iPhone SE 2020 alles wat je zoekt in een iPhone voor een budgetprijs. De website vindt het toestel perfect voor Apple-gebruikers die toe zijn aan een nieuwe smartphone en niet willen overstappen naar een goedkoper Android-toestel. Het maakt de overstap naar een (nieuwe) iPhone een stuk makkelijker en betaalbaarder, en je krijgt er veel voor terug.

The Verge vindt het vooral jammer dat het oude iPhone 8-design terug is. Het is nodig om de kosten laag te houden, maar omdat veel goedkopere Android-modellen ook geen dikke schermranden meer hebben, is het geen goed excuus. Dat wordt wel goed gemaakt door het feit dat het toestel heel degelijk aanvoelt. De camera is voor de prijs uitstekend, maar in een donkere omgeving wordt de kwaliteit al snel minder.

De website vindt het een prima toestel dat door de updates lang meegaat, maar het is niet een stuk beter dan de meeste Android-telefoons. Wanneer je als iPhone-gebruiker graag bij een iPhone wil blijven, maar niet te veel wil uitgeven, is dit wel een uitstekende koop.

TechCrunch

Ondanks dat het toestel niet zo goed is als bijvoorbeeld de iPhone 11, is de iPhone SE 2020 zijn relatief lage prijs dubbel en dwars waard, vindt TechCrunch. Het is een iPhone 8 met de binnenkant van een iPhone 11. Daardoor is het (vergeleken met andere huidige smartphones) een compacte iPhone met een goede camera en alles wat je nodig hebt.

Het toestel is niet bedoeld voor iPhone-gebruikers die momenteel een iPhone X of nieuwer gewend zijn. Als je geen homeknop meer gewend bent, kan het namelijk lastig zijn om hier opnieuw aan te moeten wennen.

Wanneer je vastzat aan je oude iPhone omdat je de homeknop niet vaarwel wilde zeggen, is de iPhone SE 2020 wel een perfecte overstap. Ook TechCrunch is te spreken over de camera: voor deze prijs krijg je een degelijke iPhone met één van de betere smartphonecamera’s van het moment.

Marques Brownlee (MKBHD)

De bekende YouTuber Marques Brownlee heeft het toestel uiteraard ook uitgetest en is erg te spreken over het budgetmodel. Na een week gebruik viel het hem op hoe fijn het was om weer een (relatief) compacte iPhone te hebben. Toch was het wel jammer dat sommige nieuwere functies niet waren ingebouwd. Zo kan het scherm niet zo fel als de nieuwere iPhones en kun je het scherm ook niet twee keer aanraken om het op te laten lichten.

Qua prestaties is de SE 2020 uitstekend. De accuduur is goed, maar niets bijzonders. De camera is niet zo goed als de iPhone 11, maar voor zijn prijs krijg je een prima camera waar je kwalitatief goede en scherpe foto’s mee kan maken.

Een nadeel is de opslagcapaciteit: voor 489 euro krijg je 64GB. Dit is inmiddels niet zo veel opslagruimte, en het is niet verder uit te breiden. Als je van plan bent de iPhone voor lange tijd te gebruiken, is het goed om bijvoorbeeld voor de 128GB-variant te gaan.

Engadget

Engadget vindt de iPhone SE 2020 misschien wel de belangrijkste iPhone van het jaar. Het merendeel van Apple-gebruikers willen de basisfuncties van iOS en hebben de extra opties van bijvoorbeeld een iPhone 11 Pro niet nodig. De iPhone is relatief klein, maar dat kan juist een voordeel zijn voor mensen met kleinere handen.

Wat bijzonder is aan dit budgettoestel, is het feit dat het wel de nieuwste chip gebruikt: veel Android-toestellen van ongeveer dezelfde prijs moeten het met een minder krachtige chip doen. Toch vindt Engadget het ouderwetse design een groot nadeel, aangezien budgettoestellen van Android de schermranden allang achterwege laten. Daar staat wel tegenover dat de prestaties, Touch ID en de camera ontzettend goed zijn voor de prijs.

CNBC

CNBC heeft niet veel te klagen over de iPhone SE 2020. Als je een nieuwe iPhone nodig hebt maar ietwat krap bij kas zit, dan is de nieuwe SE de beste keus die er is. Apple heeft niet bespaard op de processor en camera, waardoor je een goedwerkende, vloeiende iPhone krijgt voor een lage prijs. Daarvoor moet je helaas wel de dikke schermranden voor lief nemen.

De SE 2020 heeft een aantal functies die je normaal alleen in een vlaggenschip tegen zou komen. De camera is de beste met een enkele lens die Apple tot nu toe heeft uitgebracht, vindt CNBC. Het is dus nog beter dan de duurdere iPhone XR.

Ook het feit dat het toestel water- en stofdicht is, is uniek. Als je het toestel veel gebruikt, bijvoorbeeld voor games of het kijken van films, zal de accu het niet een volle dag volhouden. Toch zal het voor de meeste gebruikers prima zijn.

iPhone SE 2020 is vanaf nu te bestellen

De iPhone SE 2020 is per direct te bestellen via de online Apple Store. Benieuwd naar vergelijkingen tussen het budgettoestel en andere iPhones? Wij maakten een vergelijking van de iPhone SE 2020 en de iPhone 11, en vergeleken het toestel met de iPhone XR.

