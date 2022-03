iPhone SE 2022 reviews round-up: dit vind de belangrijkste pers

De eerste reviews van de iPhone SE 2022 zijn alweer verschenen. In deze round-up zetten we de beoordelingen van een aantal internationale media voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie.

iPhone SE 2022 review round-up

Deze vrijdag krijgen wij de iPhone SE 2022 op de mat, maar een aantal vooraanstaande Amerikaanse websites hebben nu al hun reviews van de nieuwe budgettelefoon van Apple geschreven. In dit artikel geven we je een overzicht en hopen we dat je eruit komt of je de iPhone SE 2022 na het lezen van deze review moet kopen.

The Verge: ‘iPhone SE 2022 is toekomstbestendig, op het scherm na’

Techwebsite The Verge is best wel enthousiast over de iPhone SE 2022. De A15 Bionic chip, die ook te vinden is in de iPhone 13 Pro Max, trekt volgens de website zware games. Ze merken dat alle handelingen soepel verlopen. Echter, telkens als ze iets positiefs weten aan te stippen over de nieuwe SE, halen ze het optimisme weer onderuit door over het scherm te beginnen. Het 4,7 inch-lcd scherm voelt ‘bekrompen’ en ‘vermoeiend’. Daarnaast is de ‘tekst te klein’ en gebruiken ze ‘vintage design’ niet als iets positiefs.

Dit komt omdat de iPhone SE 2022 het design (en het scherm en de camera) van de iPhone 8 uit 2017 heeft overgenomen. Dat betekent dat er nog een thuisknop op zit, het scherm niet tot aan de rand loopt en en dikke balken onder en boven het display zitten. Deze laten ‘het scherm klein aanvoelen, terwijl het überhaupt al van mini formaat is’.

Aan de andere kant zijn de positief over de batterijduur. The Verge noemt dat de SE 2022 anderhalve dag regulier gebruikt kan worden en dat de smartphone een dag lang heel intensief gebruik aankan. De camera is prima, maar niet super. Aldus: een prima telefoon, die nog lang in de toekomst zich kan meten met anderen, maar een strak design wel echt mist.

Lees meer: review over de iPhone SE 2022 op The Verge

CNET: ‘SE is de goedkoopste manier om in Apple’s ecosysteem te komen’

De Amerikaanse techsite CNET is iets positiever over het scherm. Ze vinden het jammer dat de 600 nits het display niet helder genoeg kunnen maken, maar brengen veel nuance aan. Voor dit geld (429 euro) is het al heel wat. De algemene prijs-kwaliteitverhouding van de iPhone SE 2022 is in hun review uitstekend uit de bus gekomen. Apple heeft volgens CNET bij deze ‘old-meets-new’-iPhone ingeleverd op de plekken waar het kan; de camera en het design.

Ze zijn iets minder positief over de batterijduur, aangezien sommige Android-telefoons in dezelfde prijsklasse het wel eens drie dagen vol kunnen houden. Ook vinden ze de budgettelefoon van Apple af en toe té glibberig. Ze sluiten hun review van de iPhone SE 2022 af met een positieve noot over de processor; De SE 3 is onder de motorkap beter dan de Samsung Galaxy S22 Ultra en dat voor een hele goede prijs.

Lees meer: review over de iPhone SE 2022 op CNET

MKBHD: ‘Special Edition? Eerder Simple Edition’

Marques Brownlee (MKBHD) is een beroemde techreviewer op YouTube. Ook hij kreeg de iPhone SE 2022 al in handen voor een review. Hij vond de 2020-versie van de iPhone SE een van de beste bugettelefoons van zijn tijd, maar zegt nu, zeker nu de prijs omhoog is geschoten, dat de competitie deze iPhone heeft ingehaald. De telefoon heeft nog één speciale functie waardoor SE nog mag staan voor ‘Special Edition’: hij is van Apple.

Hij kiest eerder voor ‘Simple Edition’ als vertaling van de afkorting. Dit betekent niet dat MKBHD louter negatief is over de iPhone SE 2022. De YouTuber vergelijkt het toestel met een ‘hele kleine auto, met een veel te grote motor’. Dit noemt hij aan de andere kant ook een pluspunt; door de krachtige A15 chip kan de telefoon zich nog lang meten met anderen. Ook merkt Brownlee dat er 1 extra GB aan RAM in de telefoon zit. Met deze verbetering aan werkgeheugen kan je met de SE meer taken tegelijkertijd doen en zwaardere applicaties draaien.

De solo-camera, een karaktereigenschap die je niet meer zo vaak ziet bij telefoons, is ook in goede aarde gevallen. MKBHD noemt het de beste ‘single camera in deze prijsklasse’. Met de Deep Fushion en HDR 4-techniek schiet de iPhone SE 2022 mooie foto’s, behalve ‘s-nachts! Het missen van deze ‘nachtmodus’, die wel te vinden was in de normale nieuwste iPhone’s, vind Brownlee een grote tegenvaller. Ook de batterij had Apple meer mogen opkrikken.

Bekijk: review over de iPhone SE 2022 van MKBHD

Vanaf vrijdag is de iPhone SE 2022 ook in Nederland

Ben je van plan om de iPhone SE 3 te kopen? We hebben alle winkels bij elkaar gezet waar je deze nieuwe iPhone kan kopen als los toestel en waar je de beste prijs vindt met een abonnement.