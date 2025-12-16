Sommige iPhone-bezitters zien opeens foto’s met een rode waas in hun bibliotheek. Gelukkig kun je het zelf vrij eenvoudig oplossen.

Foto’s-app heeft een vervelend probleem op de iPhone: zo los je dat op

Een aantal iPhone-gebruikers hebben sinds de nieuwste update van het toestel opeens een vreemd probleem. Het lijkt erop dat sommige afbeeldingen in hun foto-bibliotheek, ineens een vreemde rode waas krijgen zodra je ze opent en vergroot in de Foto’s-app. Volgens meerdere berichten en vragen op Reddit lijkt het probleem met name voor te komen bij foto’s die gemaakt zijn op een Android-telefoon en vervolgens op de iPhone zijn geïmporteerd.

Gelukkig hoef je je niet meteen zorgen te maken, want er gaat geen data verloren en je foto’s zijn nog te redden. De originele foto’s zitten nog steeds in je bibliotheek, alleen interpreteert iOS bij sommige van deze foto’s de kleurinformatie verkeerd waardoor het rode effect ontstaat.

Gelukkig kun je het rode effect vrij gemakkelijk zelf weer ongedaan maken. Dat doe je door een rode foto op je iPhone te openen en onderaan op de drie streepjes te tikken. Vervolgens tik je bovenaan op ‘Herstel’. Hiermee verwijdert de Foto’s-app het foutieve filter en verschijnt de foto weer in de juiste kleuren.

Het is nog onduidelijk waarom dit rode foto iPhone-probleem precies ontstaat. Waarschijnlijk heeft het te maken met hoe iOS de kleurprofielen van Android-foto’s leest en verwerkt. Het is mogelijk dat er wat kleine variaties in de metadata van de foto zitten die voor verwarring zorgen. Apple heeft tot nu toe nog geen officiële verklaring gegeven, maar waarschijnlijk lost een toekomstige iOS-update deze vreemde fout wel op.

