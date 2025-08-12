Apple brengt 7 (!) nieuwe ringtones naar je iPhone: zo klinken ze

Word je regelmatig gebeld en ben je inmiddels toe aan een nieuwe beltoon? Dan hoef je niet lang meer te wachten, want Apple brengt binnenkort maar liefst zeven nieuwe ringtones naar je iPhone!

Nieuwe ringtones

Goed nieuws als je regelmatig wordt gebeld, want je iPhone krijgt er binnenkort veel meer ringtones bij. In de nieuwste testversie van iOS 26 voegt Apple niet alleen nieuwe functies toe, maar introduceert het bedrijf ook meer beltonen voor de iPhone. Het was al duidelijk dat Apple werkte aan meer ringtones. In de eerste testversies van iOS 26 dook een nieuwe beltoon onder de naam ‘Alt 1’ op, maar daar zijn er nu nog zes aan toegevoegd.

In iOS 26 blijft de Standaard-beltoon beschikbaar, die klinkt hetzelfde als in iOS 26. Daar komen binnenkort ook de ringtones Kleine vogel, Dromer, Opbouw, Vijver, Pop, Zwevend en Weerspiegeling bij. Laatstgenoemde kwam in de eerdere testversies van iOS 26 al voor als ‘Alt 1’, maar heeft in iOS 26 bèta 6 een nieuwe naam gekregen. Ben je benieuwd hoe de nieuwe ringtones op je iPhone klinken? Dit zijn ze:

A 7th new ringtone, this one is a new original one called Little Bird pic.twitter.com/0O5bcIhwGf — Aaron (@aaronp613) August 11, 2025

Bezinning krijgt meerdere varianten

Staat jouw iPhone zelden op stil? Dan krijg je er met iOS 26 veel meer mogelijkheden bij. Bezinning is nu al de standaard ringtone op je iPhone, maar krijgt in iOS 26 veel meer varianten. Vrijwel alle nieuwe beltonen zijn een aangepast uitvoering van Bezinning. Daarnaast krijgt de iPhone er nóg een nieuwe beltoon bij, onder de naam ‘Kleine vogel’. In totaal komen minimaal zeven nieuwe ringtones naar je iPhone met iOS 26.

Apple is nog bezig met het ontwikkelen van iOS 26. De kans bestaat dat er in latere testversies nog meer beltonen worden toegevoegd. Je vindt de ringtones op je iPhone onder ‘Instellingen > Horen en voelen > Beltoon > Bezinning’. Met iOS 18 heb je daar nog de keuze uit één beltoon, vanaf iOS 26 zijn dat er zeven. De ringtone Kleine vogel is apart aan de lijst toegevoegd, want dit is geen variatie op Bezinning.

Release van iOS 26

De nieuwe ringtones zijn overigens niet de enige veranderingen voor de Telefoon-app in iOS 26. Apple past het ontwerp van de applicatie aan, want Liquid Glass komt ook naar de Telefoon-app. Daarnaast wordt een aantal handige functies toegevoegd. Zo wordt het mogelijk om herinneringen voor gemiste telefoongesprekken in te stellen en kun je inkomende oproepen van onbekende nummers eerst laten screenen.

Helaas krijgen niet alle iPhones de nieuwe ringtones van iOS 26. Niet alle toestellen hebben ondersteuning voor de grootste update van 2025. Ben je benieuwd of jouw iPhone binnenkort kan updaten? Lees hier welke iPhones ondersteuning hebben voor iOS 26. Wil je weten wanneer dé softwareversie van 2025 verschijnt? Bekijk hier meer over de verwachte releasedatum van iOS 26!