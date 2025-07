Zo klinkt de nieuwe ringtone op je iPhone (vanaf iOS 26)

Er komt met iOS 26 een nieuwe ringtone naar je iPhone! Benieuwd hoe die klinkt? Dit is straks de nieuwe beltoon op je iPhone.

Ringtone in iOS 26

Apple bereidt de release van iOS 26 voor! Met iOS 26 komen veel meer functies én een nieuwe interface naar de iPhone. Apple introduceert Liquid Glass, waardoor vrijwel alle apps en menu’s een nieuw design krijgen. Daarnaast komen veel nieuwe functies naar de iPhone, zo worden CarPlay, Apple Music, Apple Wallet en de Telefoon-app uitgebreid met handige features. Dat is niet alles, want met iOS 26 komt er ook een nieuwe ringtone naar je iPhone.

Apple brengt met de grootste software-update van het jaar traditiegetrouw ook een nieuwe beltoon naar de iPhone. Dat is bij iOS 26 niet anders, want de iPhone krijgt er weer een ringtone bij. Inmiddels zijn de eerste testversies van iOS 26 verschenen, waardoor we weten hoe de nieuwe beltoon op de iPhone klinkt. Benieuwd welk geluid jij straks hoort als je wordt gebeld? Dit is de nieuwe ringtone:

Nieuwe beltoon instellen

De nieuwe ringtone van de iPhone is al beschikbaar in de eerste testversies van iOS 26. In deze testversies wordt de ringtone Alt 1 genoemd. Het is hét alternatief op de standaard beltoon van iOS 18, maar krijgt later waarschijnlijk een andere naam. In testversies gebruikt Apple vaker codenamen, die in de definitieve update worden aangepast. Benieuwd hoe je de beltoon op je iPhone aanpast? Dat gaat als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Horen en voelen’; Tik op ‘Beltoon’; Selecteer de beltoon naar keuze.

In iOS 26 krijg je hier een nieuwe ringtone bij, die in de testversies onder ‘Bezinning’ te vinden is. Daar heb je in de nieuwste softwareversie de keuze uit ‘Standaard’ en ‘Alt 1’, waarbij de laatste ringtone vermoedelijk nog een andere benaming krijgt. Het is nog onduidelijk of de nieuwe beltoon in iOS 26 standaard wordt ingesteld, of dat de ringtoon van iOS 18 beschikbaar blijft. Je krijgt er in ieder geval een nieuwe beltoon bij.

Release van iOS 26

Vind je de nieuwe ringtone in iOS 26 goed klinken? Dan moet je nog even wachten, want de update verschijnt pas in september. Die maand brengt Apple de grootste software-updates van het jaar uit, waaronder iOS 26, iPadOS 26 en watchOS 26. Alle softwareversies worden voorzien van een nieuw ontwerp, want Liquid Glass komt naar alle Apple-apparaten. Het is voor het eerst dat Apple dezelfde interface naar de iPhone, iPad én Mac brengt.

Helaas voorziet Apple niet alle toestellen van de nieuwste softwareversie. Ieder jaar valt een aantal apparaten af, waardoor die toestellen blijven steken op de updates uit 2024. Ben je benieuwd of jouw iPhone de nieuwe ringtone van iOS 26 krijgt? Bekijk hier welke toestellen ondersteuning hebben voor de updates van 2025. Wil je weten wanneer je iOS 26 kunt installeren? Lees dan hier alles over de verwachte release van de update!