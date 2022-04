Doe mee en win: maak kans op een Ring Video Doorbell 3 t.w.v. 169,99 euro

Wil je een Ring Video Doorbell 3 winnen? Doe dan mee met de iPhoned winactie! Hier lees je hoe je meedoet en kans maakt op een Ring Video Doorbell 3 t.w.v. 169,99 euro!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ring Video Doorbell 3: doe mee en win

Als je iPhoned al een tijdje volgt, weet je dat we dol zijn op winacties. Deze keer maak je kans op een slimme deurbel, de Ring Video Doorbell 3! Van 4 april tot en met 11 april maak je kans om deze slimme deurbel te winnen.

Wil je meer weten over de slimme deurbellen van Ring? Check dan onderstaand artikel. Dan weet je meteen welke deurbel de beste verhouding heeft tussen prijs en kwaliteit!

Lees meer: de beste Ring deurbel van dit moment: voor ieder budget een goede keus

Maar wat kun je precies met zo’n slimme deurbel? Een voorbeeld: ben je net in de tuin bezig, staat er opeens iemand voor de deur. Moet je weer alles laten vallen en naar de voordeur rennen. Zou het niet makkelijker zijn als je op je iPhone ziet wie er voor de deur staat (en dan meteen vragen wat de persoon van je wilt)? Dat kan de Ring Video Doorbell 3! En nu maak je kans om de Ring Video Doorbell 3 ook nog eens te winnen!

Wat moet je doen?

Om mee te doen aan deze winactie moet je het Google formulier hieronder invullen. Hierin stellen we je een aantal vragen, zoals je e-mailadres, naam en een extra vraag over het te winnen product. De Ring Videodeurbel 3 is beschikbaar gesteld door Ring voor deze actie.

Laden…

Wanneer weet ik of ik heb gewonnen?

We maken de winnaar op maandag 11 april 2022 bekend. Uit alle inzendingen wordt willekeurig één winnaar getrokken. Vervolgens nemen we contact op met de winnaar om de Ring Video Doorbell 3 op te sturen. Houd je e-mailadres goed in de gaten, want je moet binnen 24 uur reageren als je de winnaar bent. Hebben we na 24 uur nog geen reactie? Dan wordt er een andere winnaar getrokken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ring Video Doorbell 3: een slimme deurbel

De Ring 3, of voluit Ring Video Doorbell 3 is makkelijk om te monteren, zelfs als je twee linkerhanden hebt. Dat heeft vooral te maken met de heldere plaatjes uit de handleiding. Deze laten duidelijk zien wat er moet gebeuren en welk gereedschap je erbij nodig hebt.

Bovendien wordt de Ring 3 met voldoende installatiemateriaal geleverd, zodat je vrijwel geen eigen gereedschap nodig hebt. Er zit onder meer een schroevendraaier, waterpas en draadjes bij om de slimme deurbel op je elektriciteitsnetwerk aan te sluiten.

Wil je meer informatie over de Ring Video Doorbell 3? Lees dan ook even onze Ring Doorbell 3-review een keer door.

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe iOS-updates? Houd deze website dan in de gaten, meld je aan voor onze nieuwsbrief en download de iPhoned-app! Volg ons ook op Facebook en Instagram.