Digitaal rijbewijs in Apple Wallet: eindelijk ook naar Nederland

De Europese Unie werkt aan een digitaal rijbewijs, zodat je jouw rijbewijs aan je Apple Wallet kan toevoegen. Eindelijk! Maar wanneer komt deze functie?

Europese Unie werkt aan digitaal rijbewijs

De Europese Unie werkt aan een digitale database, waarmee in de toekomst alle Europese rijbewijzen gedigitaliseerd worden. Het grootste voordeel van zo’n digitaal rijbewijs: je kunt het pasje toevoegen aan je Apple Wallet. Zo hoef je je rijbewijs voortaan niet meer fysiek bij je te hebben, maar kan je jezelf identificeren met je digitale rijbewijs.

In de Verenigde Staten is dit al mogelijk in bepaalde staten, zo kan je in Arizona al een rijbewijs toevoegen aan je Apple Wallet. Ook in Europa zijn een aantal landen al vergevorderd met het invoeren van een digitaal rijbewijs.

Zo hebben Polen, Spanje, Denemarken, Griekenland en Portugal al de mogelijkheid voor een dit rijbewijs. De Europese Unie wilt het nu uitbreiden naar alle Europese landen.

Digitaal rijbewijs kent voor- en nadelen

Het is natuurlijk enorm handig wanneer je jouw rijbewijs in Apple Wallet kunt zetten. Je hebt dan altijd een geldig legitimatiebewijs bij je en hoeft je portemonnee niet meer mee te nemen, zeker als je Apple Pay hebt ingeschakeld. Dit is natuurlijk niet de enige reden waarom de Europese Unie werkt aan het invoeren van het digitale rijbewijs.

Door alle rijbewijzen op te slaan in een digitale database, kunnen verkeersovertredingen in het buitenland makkelijker aangepakt worden. Nu wordt ongeveer 40 procent van alle verkeersovertredingen door buitenlanders nog niet bestraft, maar hier komt met het Europese digitale rijbewijs verandering in. Zo kom je straks met een verkeersboete in Oostenrijk dus minder snel weg.

Digitale ID-kaart voor je Apple Wallet volgt snel

De Europese Unie werkt ondertussen ook aan het digitaliseren van ID-kaarten en paspoorten. Zodra deze documenten in de digitale database staan van de Europese Unie, kan je ze waarschijnlijk toevoegen aan je Apple Wallet. Je portemonnee wordt dan echt overbodig: met je iPhone heb je dan immers je pinpas, rijbewijs én paspoort binnen handbereik in Apple Wallet.

Wanneer de functie beschikbaar komt in Nederland is nog niet duidelijk. Het is in ieder geval zeker dat de Europese Unie werkt aan de nieuwe functie. Op 1 maart heeft de Europese Commissie namelijk een nieuw voorstel ingediend voor het invoeren van het digitale rijbewijs. Dit voorstel moet nog worden goedgekeurd, dus het digitale rijbewijs in je Apple Wallet laat waarschijnlijk nog wel even op zich wachten.

Wil je weten hoe je nu al pasjes toevoegt aan je Wallet? Eerder legden we al uit hoe je een pinpas of creditcard aan je Apple Wallet koppelt.

