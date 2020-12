Round-up: onze iPhone review-updates voor 2021

De afgelopen weken hebben we op iPhoned alle oudere iPhones opnieuw getest. Heb je onze review-updates gemist? Geen probleem, in deze round-up zetten we ze voor je op een rijtje.

Ieder jaar komen we in de maand december met review-updates, waarin we oudere iPhones opnieuw aan de tand voelen en vertellen of ze nog de moeite waard zijn. Met de iPhone 12-telefoons zijn er dit jaar veel nieuwe toestellen verschenen, maar dat betekent niet dat oudere apparaten niet meer interessant zijn.

De afgelopen weken hebben we daarom alle oudere iPhones die op iOS 14 draaien erbij gepakt. Van de iPhone SE uit 2016 tot de vorig jaar verschenen iPhone 11: in de review-updates lees je of ze nu nog in huis moet halen. Hieronder zetten we de conclusies van de review-updates op een rijtje, met linkjes naar de volledige artikelen. Veel leesplezier!

Vind je fotograferen met je iPhone belangrijk en hecht je minder waarde aan het nieuwe design en MagSafe? Dan is de iPhone 11 Pro in 2021 een uitstekende en betaalbaarder keus dan de iPhone 12 Pro. Ook een jaar later is deze iPhone nog steeds flink aan de prijs, dus tenzij je er geen moeite mee hebt om ruim negenhonderd euro aan een smartphone uit te geven zul je zonder twijfel erg tevreden zijn met alles wat de 11 Pro te bieden heeft.

De vraag is vooral hoelang je het toestel wil gebruiken. De iPhone 12 is duidelijk een toestel die klaar is voor de toekomst. Je kunt de nieuwe MagSafe-accessories gebruiken, waar Apple in de komende jaren ongetwijfeld alleen maar meer op in gaat spelen. En je hebt het nieuwe design, dat waarschijnlijk de komende generaties ook gebruikt gaat worden. Ook 5G is een belangrijke toevoeging.

Vind je die dingen niet zo belangrijk, of wil je enkel voor het komende jaar een nieuw toestel zonder de hoofdprijs te betalen? Dan is de iPhone 11 ook in 2021 nog een uitstekende smartphone.

De iPhone XR is anno 2021 een prima Apple-instaptelefoon. Het toestel is nog steeds snel, oogt redelijk modern en krijgt nog jaren iOS-updates. De grootste concessie is de camera: de iPhone XR heeft slechts één lens achterop, terwijl zijn nieuwere broers er twee hebben. Ook het ontbreken van MagSafe en 5G is jammer. Al met al is de iPhone XR dus een degelijke aankoop, maar niet de meest toekomstbestendige.

Heb je al een iPhone XS (Max) of kun je er eentje goedkoop (tweedehands of refurbished) op de kop tikken, dan haal je een goede smartphone in huis waar je nog jaren mee vooruit kunt. Ben je nu op zoek naar een nieuw toestel, dan raden we de iPhone XS (Max) niet meer aan. Voor een prijskaartje van meer dan 700 euro doe je er namelijk goed aan om een nieuwere iPhone kiezen.

De iPhone X ziet er ook in 2021 nog uit als een moderne smartphone, maar schijn bedriegt. Dit is een telefoon uit 2017 in een hip jasje, en daar ga je nu langzaam maar zeker de gevolgen van merken. We verwachten dat de iPhone X in 2021 en 2022 nog steeds prima zal presteren en voor de meeste mensen ruim voldoende is.

Over twee jaar zal de ondersteuning voor nieuwe updates waarschijnlijk stoppen, dus houd daar rekening mee als je nu van plan bent om een X in huis te halen. Los daarvan is de iPhone X nog steeds een fijn apparaat voor dagelijks gebruik, met prima prestaties en een camera die doet wat je wil, als je er maar niet teveel van verwacht.

De iPhone 8 is anno 2021 een degelijk Apple-instaptoestel. Wanneer je niet per se het nieuwste van het nieuwste zoekt en wil checken of de iPhone iets voor jou is, doe je met de iPhone 8 een relatief betaalbare aankoop. De tijd begint langzamerhand wel te dringen, want het staat zo goed als vast dat de software-ondersteuning in 2022 stopt.

Wil je je telefoon langer dan een à twee jaar gebruiken? Dan kun je beter voor de iPhone SE gaan. Die is sneller en in alles beter dan de iPhone 8, maar heeft wel hetzelfde design. Ook beschikt het toestel over Touch ID, de vertrouwde vingerafdrukscanner die door sommige Apple-fans gekoesterd wordt.

De iPhone 7 loopt in 2021 op zijn laatste benen. Het toestel is nog steeds rap genoeg voor dagelijks gebruik, maar zal niet lang meer worden ondersteund door Apple. Ook is de accuduur beperkt in vergelijking met moderne telefoons.

De belangrijkste reden om de iPhone 7 af te raden is echter zijn jongere broertje. Als je op zoek bent naar een kleine en relatief goedkope smartphone kun je beter naar de iPhone SE kijken. Hij is weliswaar een paar tientjes duurder, maar zal ook veel langer meegaan. Daardoor is de SE niet alleen een betere, maar uiteindelijk ook goedkopere keuze. Je hoeft hem immers minder snel te vervangen.

Goedkoop is waarschijnlijk duurkoop. De iPhone 6S kan anno 2021 nog redelijk meekomen, maar heeft het op bepaalde aspecten zwaar. Veeleisende apps en grafisch belastende games gaan bijvoorbeeld aan je neus voorbij, of werken heel traag. Ook is het vervelend dat het toestel snel warm wordt en je kunt er vrijwel zeker van zijn dat hij geen nieuwe software-updates meer krijgt.

Het is dan ook heel lastig om de iPhone 6S nog aan te raden. Enkel wanneer je het toestel voor wat social media-apps gebruikt, je niets geeft om software-ondersteuning of gewoonweg heel betaalbaar kennis wil maken met de iPhone, valt de 6S mogelijk te rechtvaardigen. De meeste mensen doen er echter verstandig aan om even door te sparen voor een iets recenter model.

Hoewel het formaat en het design van de iPhone SE ons nog steeds aanspreken, is het toestel nu echt ingehaald op alle fronten. Sommige apps en games werken niet meer goed, het toestel wordt snel warm en we gaan er vanuit dat iOS 14 de laatste update voor dit apparaat is. Koop je in 2021 nog een iPhone SE, dan is het dus geen toekomstbestendige aankoop en kun je wat ons betreft beter even doorsparen voor een nieuwer toestel.

