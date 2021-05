De eerste reviews van de M1 iMac zijn binnen. Internationale media zijn alvast met de desktop voorzien van nieuw scherm en Apples eigen M1-chip aan de slag gegaan. In deze review round-up zetten we hun bevindingen op een rij.



M1 iMac review round-up

De nieuwe iMac met M1-chip is een opvallende verschijning. Het nieuwe ontwerp van de desktop riep wisselende reacties op. Zo is de iMac in verschillende kleuren verkrijgbaar – groen, geel, oranje, roze, paars, blauw en zilver en heeft het scherm witte randen. Maar dat is lang niet alles. Onder het nieuwe ontwerp gaan grotere veranderingen schuil. De belangrijkste ontwikkeling is dat de iMac 2021, net als de Macbook, voorzien is van de M1-chip van Apple. Hiermee zijn de chips van Intel verleden tijd.

Al met al zijn de reacties overwegend positief. Er is echter ook ruimte voor kritiek.

The Verge

The Verge is zeer te spreken over de implementatie van de M1-chip. Naast alle andere verbeteringen steekt de nieuwe processor er met kop en schouder bovenuit. Met name de efficiëntie waarmee de chip werkt wordt met groot enthousiasme in de review omschreven.

Echter, er zijn ook nog wat minpunten. Zo is The Verge bijvoorbeeld minder blij met het beperkte aantal Thunderbolt en usb-poorten. De conclusie luidt dan ook dat de iMac 2021 niet geschikt is voor mensen die zoeken naar de allerbeste prijs-kwaliteit verhouding.

Tech Crunch

Ook Tech Crunch besteedt eerst veel aandacht aan de overstap van Intel-processoren naar de eigen M1-chip. Daarna wordt de focus op het nieuwe ontwerp gelegd. “Het overkoepelende thema van de iMac vat ik het beste samen als schattig”, aldus Brian Heater van Tech Crunch. Deze opvallende woordkeuze wordt vooral gelinkt aan de verschillende kleurrijke uitvoeringen die doen terugverlangen naar het iMac G3-tijdperk.

Tot slot test Tech Crunch uitgebreid het camera- en microfoonsysteem van de iMac met M1-chip. Aangezien de desktop gelanceerd is tijdens een periode van intensief thuiswerken, komen de verbeteringen op het juiste moment. Vooral de camera maakt vergeleken met de iMac uit 2020 een grote sprong voorwaarts. “Het beeld verschilt als dag en nacht.”

Marques Brownlee

“De iMac 2021 is veel beter dan zijn voorganger.” Met deze opmerking zet Marques Brownlee de positieve toon. Wederom gaat start de review met de verbeterde prestaties door de komst van de M1-chip.

Hierna verlegd Brownlee de focus naar het design. In de video komen alle vernieuwingen op designgebied aan bod. Zo ook de witte schermranden en de flinke kin onderaan het scherm. Brownlee is geen fan, maar benadrukt wel dat ontwerpkeuzes passen bij het uitstraling van een familiecomputer die prominent in een huiskamer staat.

Over de nieuwe iMac 2021 met M1-chip

