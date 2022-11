Resident Evil Village voor Mac: is het spel soepel en speelbaar?

Resident Evil Village is nu beschikbaar voor de Mac in de App Store. Maar hoe goed draait het spel en betekent dit dat de Mac een echte game-machine is geworden?

Resident Evil Village op Mac: zo soepel draait het spel

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Resident Evil Village draait goed op een Mac met een M1-chip. Het is echter niet de beste versie van de populaire game en dat is wel jammer.

Zaken als raytracing (voor zeer realistische reflecties) worden in de Mac-versie van de game nog niet ondersteund. Daarnaast heeft de game last van kleine haperingen wanneer je de game voor het eerst speelt.

Toch is de game zeer goed speelbaar op een Macbook Air 2022, een MacBook Pro 2021 en een Mac Studio. Je hoeft niet eigenlijk eens de nieuwste MacBook te hebben. Zolang je maar een apparaat met M1-chip of beter hebt kun je Resident Evil Village op je Mac spelen.

Check hieronder de video van Digital Foundry over Resident Evil Village op Apple sillicon.

Een kanttekening moeten we daarbij wel plaatsen: op de eerste generatie M1-chips, zoals die in de MacBook Air 2020 is de framerate nogal instabiel. Je zult dan even flink de instellingen moeten tweaken om Resident Evil Village fijn speelbaar te maken.

Heb je een nieuwe MacBook Pro of een Mac Studio? Dan kun je in je handen wrijven. Het wordt dan zelfs mogelijk om in 4K te gamen met een vloeiende 60 frames per seconde.

MetalFX voor Apple Macs

Resident Evil Village op de Mac ondersteunt ook MetalFX. Deze functie gebruikt verschillende technieken om de weergavekwaliteit van de game te verhogen. Zo kun je een game instellen op een schermresolutie van bijvoorbeeld 720 x 576 pixels. MetalFX kan het dan ‘upscalen’ naar 1920 x 1080 pixels. Windows-PC’s hebben dit soort functies al langer met Nvidia’s DLSS en AMD’s FidelityFX.

Op de razendsnelle MacBook Pro 2022 of Mac Studio heb je deze optie vrijwel niet nodig, omdat je de game ook vloeiend in 4K kunt spelen. Maar op een oudere MacBook Air 2020 is het een welkome aanvulling, omdat je hiermee toch een hogere framerate krijgt op hoge resoluties.

Resident Evil Village op de Mac is exclusief beschikbaar in de Mac App Store. Er is geen Mac-versie van de game in Steam, een van de populairste platforms voor digitale games.

Mac als gamemachine?

Het is nog te vroeg om de Mac als echte game-machine te bestempelen. Maar deze speciale versie van Resident Evil Village die specifiek gemaakt is voor Apple sillicon is in ieder geval een flinke stap in de goede richting.

Het is jammer dat Resident Evil Village niet de zwaarste game is en geavanceerde grafische opties als raytracing (nog) niet ondersteund worden. Daarom is het nog lastig te zeggen hoe de game-performance op high-end Macs zal zijn wanneer je de sillicon-chips echt laat zweten …

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!