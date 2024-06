iPhone repareren is straks gemakkelijker (én veel goedkoper)

Apple heeft aangekondigd dat het veel gemakkelijker wordt om je iPhone te repareren. Dat is niet alles, want het is straks ook veel goedkoper. Dit is waarom.

iPhone repareren

Is het scherm van jouw iPhone aan vervanging toe? Of gaat de batterij veel te snel leeg? Dan is er goed nieuws, want Apple maakt het binnenkort gemakkelijker om je iPhone te repareren. Het bedrijf heeft aangegeven dat onderdelen van derde partijen beter ondersteund zullen worden. Dat betekent dat nieuwe onderdelen beter werken met de functies van je iPhone, ook als je ze niet bij Apple zelf hebt laten vervangen.

Dat heeft verschillende voordelen. Het wordt veel gemakkelijker om je iPhone te laten repareren, omdat je ook bij derde partijen terechtkunt. Bovendien ben je waarschijnlijk minder geld kwijt, want deze aanbieders vragen doorgaans een lagere prijs voor nieuwe onderdelen. Zo vraagt Apple 109 euro voor een nieuwe batterij bij de iPhone 15 Pro Max, voor een nieuw scherm bij dezelfde telefoon zijn de reparatiekosten zelf 489 euro. Bij derde partijen ligt deze prijs veel lager.

Onderdelen werken met iPhone-functies

Apple heeft aangekondigd dat True Tone later dit jaar ook zal werken als je scherm is vervangen door een andere aanbieder. Met True Tone stemt het scherm automatisch de witbalans van het scherm af op jouw omgeving. Hiervoor worden sensoren in de randen van het gebruikt. Deze functie werkt nu niet als je jouw iPhone laat repareren bij een derde partij, maar later dit jaar kun je True Tone wél inschakelen.

Laat je de batterij van de iPhone liever bij een goedkopere partij vervangen? Ook daar biedt Apple meer ondersteuning voor. Nu zie je bij accu’s van andere aanbieders geen maximumcapaciteit, batterijconditie en oplaadcycli. Daar komt later dit jaar verandering in, want Apple toont deze gegevens dan ook bij deze accu’s. Het bedrijf geeft daarbij wel aan het niet kan verifiëren of deze cijfers kloppen, of dat ze zijn gemanipuleerd door derden.

Veranderingen komen in iOS 18

Apple probeert het zo gemakkelijker te maken om je iPhone te laten repareren. Je kunt natuurlijk nog steeds bij het bedrijf zelf terecht om zeker te zijn van goede kwaliteit. Daarvoor leg je een hogere prijs neer, maar je hoeft dan niet te twijfelen aan de kwaliteit van de nieuwe onderdelen. Pas daarom goed op als je naar een andere aanbieder gaat voor een reparatie, zodat je geen slechte service krijgt.

Waarschijnlijk kun je vanaf iOS 18 True Tone inschakelen bij gerepareerde schermen en de batterijgegevens zien van nieuwe accu’s. Heb je alle onderdelen bij Apple laten vervangen? Dan heb je deze functies altijd al in kunnen zien, ook na de reparatie. Apple brengt iOS 18 uit in september, wanneer ook andere features als een vernieuwd Bedieningspaneel en beginscherm naar je iPhone komen. Lees hier alvast meer over iOS 18!

Moet jij nog onderdelen van je iPhone laten repareren? Of ben je op zoek naar een compleet nieuwe telefoon? Dan is dit een goed moment om de iPhone 15 Pro te kopen, want het toestel is nu veel goedkoper. Vind je de telefoon nog steeds te duur? Dan is de iPhone 15 ook een goede optie. Bekijk de beste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt!