Voor een iPhone 12-reparatie kun je alleen bij een geautoriseerde Apple-reparateur terecht. Stevent Apple hiermee verder af op een reparatie monopolie?

‘Het is onmogelijk om als derde het scherm of de camera’s van de iPhone 12 te repareren’

Apple staat al langer bekend als een moeilijk repareerbaar merk en het lijkt erop dat met de iPhone 12 dit ook zo blijft. Volgens het reparatierapport van iFixit is het haast onmogelijk om als externe partij het scherm of de camera van het nieuwste Apple-toestel te repareren of vervangen. Reparatie is alleen mogelijk met de systeemconfiguratie-app van Apple. Het toeval wil dat uiteraard alleen Apple hiertoe toegang heeft.

In dit overzicht, uit de interne trainingsgids van Apple, is te zien dat bij iPhone 12-modellen een systeemconfiguratie nodig is om de batterij, het scherm of de camera correct te vervangen.

iFixit wisselt tijdens de reparatietest het scherm en de camera’s tussen twee iPhone 12-toestellen. Hierna doet de website een aantal tests. Tijdens dit toetsingsmoment werken beide onderdelen minder goed tot slecht.

Dit betekent dat de onderdelen nog wel werken, maar er ook een grote kans is dat de kwaliteit minder is dan je als gebruiker zou mogen verwachten. Binnen de tests ging het om een wissel tussen twee gloednieuwe iPhone 12-toestellen met originele onderdelen. Dus zou er geen sprake van onzekerheid over het resultaat mogen zijn.

Onafhankelijke reparatiediensten hebben geen toegang tot systeemconfiguratie-app

Tijdens de reparatietest van iFixit voert de website meerdere schermwisselingen tussen twee iPhone 12-modellen uit. Bij iedere wisseling popt dezelfde misleidende melding op met de waarschuwing dat het scherm misschien niet ‘echt’ is.

Na een systeemconfiguratie is de reparatie compleet. Dit staat vermeld in de interne trainingsgids van Apple. Met de, aan de Cloud gekoppelde, systeemconfiguratie-app kunnen geautoriseerde reparateurs de reparatie volledig afronden. Tijdens deze configuratie autoriseert Apple het serienummer van het scherm of de camera. Helaas hebben onafhankelijke reparatiediensten hier geen toegang toe.

Apple en de vermeende monopolie

Als iPhone 12-gebruiker kun je dus het best naar een geautoriseerde reparateur gaan. Alleen dan weet je zeker dat de reparatie volledig is. Hiermee stevent Apple meer en meer af op een monopolie positie, want het bedrijf houdt alle reparaties zo in eigen hand.

Het is niet de eerste keer dat Apple de stempel ‘monopolie’ krijgt. In de loop der jaren verschijnt er meerdere malen nieuws op dit gebied. Niet alleen de repareerbaarheid wordt kritisch bekeken, ook de App Store en Apple Pay liggen onder een vergrootglas.