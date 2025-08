Helaas: Apple stopt reparaties voor deze populaire Apple Watch

Opgelet als je een oudere Apple Watch gebruikt, want Apple stopt de reparaties van een populair model. Om deze Apple Watch gaat het!

Apple Watch verouderd

Heb jij nog een oude Apple Watch in gebruik? Dan hebben we slecht nieuws, want Apple heeft weer een toestel toegevoegd aan de lijst met verouderde producten. Het bedrijf beschouwt de Apple Watch Series 1 als verouderd. Verouderde toestellen worden langer dan zeven jaar niet meer geproduceerd. De Apple Watch Series 1 verscheen in 2016 en is sinds 2018 niet meer verkrijgbaar in de winkels.

De Apple Watch Series 1 is – zoals de naam misschien doet vermoeden – niet de eerste generatie van de smartwatch. Die verscheen een jaar eerder, met een tragere processor en mindere specificaties. De Apple Watch Series 1 beschikte over de S1P-chip en een behuizing van 38 of 42 millimeter. Heb jij deze Apple Watch nog en wil je reparaties laten uitvoeren aan de behuizing? Dat is niet meer mogelijk, omdat Apple de smartwatch op de lijst van verouderde producten heeft gezet.

Apple Watch Series 1.

Apple stopt reparaties

Het is niet zonder gevolgen dat Apple de Apple Watch Series 1 als verouderd heeft bestempeld. Vijf jaar na de laatste verkoop van een product stopt Apple met het leveren van reserveonderdelen. Bij verouderde producten gaat het bedrijf nóg een stap verder, want dan stopt Apple ook met het uitvoeren van reparaties. Dat is nu dus het geval bij de Apple Watch Series 1, Apple biedt geen reparaties meer aan voor de smartwatch.

Opgelet dus als je nog een Apple Watch Series 1 gebruikt of thuis hebt liggen, want die smartwatch kan niet meer terecht bij Apple voor reparaties. Het bedrijf voert reparaties bij de Apple Watch overigens zelden uit, doorgaans wordt de smartwatch volledig vervangen. Ook dat gebeurt nu niet meer bij de Apple Watch Series 1, omdat het toestel inmiddels meer dan zeven jaar niet meer geproduceerd wordt of in de winkels verkrijgbaar is.

Apple Watch Series 1.

Nieuwe Apple Watch kopen

Heb jij nog een Apple Watch Series 1? In dat geval moet je nóg voorzichter zijn met de smartwatch, want Apple biedt geen reparaties meer aan voor de Apple Watch Series 1. Dat is vooral belangrijk als je smartwatch een batterij heeft die aan vervanging toe is, of als het scherm defect is. Deze reparaties voert Apple niet meer uit, waardoor je bij een derde partij moet voor eventueel vervangende onderdelen.

Is één van de onderdelen van jouw Apple Watch Series 1 aan vervanging toe? Of werkt het scherm niet meer naar behoren? Dan is het waarschijnlijk interessanter om naar een nieuwe Apple Watch te zoeken, in plaats van te kiezen voor (dure) reparaties bij derde partijen. Op dit moment is de Apple Watch Series 10 Apple’s nieuwste smartwatch. Bekijk hier de laagste prijzen van de tiende generatie Apple Watch: