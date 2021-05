Een bekende lekker heeft renders gepubliceerd van wat de MacBook Air 2021 zou zijn. De afbeeldingen tonen een kleurrijke laptop die overeenkomsten vertoont met de onlangs gepresenteerde iMac.

‘MacBook Air 2021 te zien op renders’

Jon Prosser, die vaker informatie deelt over nieuwe Apple-producten, heeft renders van de MacBook Air 2021 gelekt. In een nieuwe aflevering van zijn YouTube-show FPT liet hij het ontwerp van de laptop zien. Wat onmiddelijk opvalt zijn de witte randen rond het scherm. Die doen denken aan de iMac 2021. Ook het toetsenbord is nu wit in plaats van zwart. De Air loopt verder niet langer schuin af, maar is net als de MacBook Pro helemaal plat.

Prosser heeft naar eigen zeggen foto’s van de laptop onder ogen gehad. Om zijn bronnen te beschermen deelt hij die niet, maar liet hij dus renders maken. Die geven vaak een goed beeld van het uiteindelijke product, maar komen niet per se helemaal overeen.

Een paar dagen geleden lazen we het gerucht dat de MacBook Air 2021 in verschillende kleuren te koop zal zijn. Prosser bevestigt die informatie. Mogelijk gaat het om exact dezelfde tinten als de iMac 2021. Die computer is te krijgen in groen, geel, oranje, rood, paars, blauw en grijs.

Prosser houdt wel flink wat slagen om de arm. Hij weet bijvoorbeeld niet zeker hoe groot de randen rond het scherm zullen zijn. Ook is niet duidelijk welke aansluitingen de laptop zal hebben. De renders van de MacBook Air 2021 tonen twee usb-c-poorten, eentje aan elke kant. Mogelijk komt MagSafe daar nog bij. Met deze magnetische aansluiting zou je de Air sneller op kunnen laden.

Is het wel een MacBook Air?

Prosser dénkt dat het hier om de nieuwe MacBook Air gaat, maar is niet zeker van zijn zaak. Het zou ook kunnen dat Apple de ‘normale’ MacBook weer nieuw leven in blaast. Die computer verdween in 2019 uit de collectie. Prosser sluit uit dat het een nieuwe MacBook Pro betreft. Dat model zou meer poorten krijgen. We vermoeden bovendien dat de Pro vasthoudt aan zakelijkere kleuren.

Wanneer Apple de nieuwe MacBook Air presenteert is nog niet bekend. Waarschijnlijk is dat op zijn vroegst in oktober. Het zou zelfs kunnen dat we de nieuwe Air pas in 2022 te zien krijgen. Waarschijnlijk draait de laptop op de M2-chip. Dat is de opvolger van de M1-chip, Apples eerste eigen processor voor de Mac.

