‘Renders van iPhone 13 tonen nieuw camera-ontwerp’

Nieuwe renders van de iPhone 13 tonen een opvallend nieuw camera-ontwerp. Details over de camera’s zelf worden niet genoemd, maar de afbeeldingen geven ons een beeld van hoe de iPhone 13 eruit zou kunnen gaan zien.

Nieuw camera-ontwerp voor de iPhone 13

De iPhone 13 krijgt volgens MySmartPrice een nieuw camera-ontwerp op de achterkant. Er zijn nog steeds twee camera’s aanwezig, net zoals op de iPhone 12. Dit zijn vermoedelijk een primaire 12 megapixel-camera en een groothoeklens.

De camera’s staan niet langer recht onder elkaar, zoals dat op de iPhone 12 het geval was. In plaats daarvan staan de lenzen schuin onder elkaar. De lenzen bevinden zich nog steeds op een vierkante cameramodule linksboven op de iPhone, die iets boven de rest van de achterzijde uitsteekt.

Wat verder opvalt, is dat er geen Lidar-sensor aanwezig is. Dat betekent waarschijnlijk dat de geavanceerde dieptesensor ook dit jaar alleen op de Pro-modellen van de iPhone te vinden zal zijn. Wel zien we zoals gewoonlijk een flitser en een microfoon op de cameramodule.

Kleinere scherminkeping

Geruchten over een kleinere notch op de iPhone 13-serie doen al langer de ronde. Ook deze nieuwe renders tonen een kleinere notch, waarbij de luidspreker boven de camera’s en de Face ID-sensoren te vinden is. Op deze manier weet Apple de scherminkeping een stuk smaller te maken. Ondieper wordt hij echter niet.

In hoeverre we de renders kunnen geloven, is de vraag. Apple werkt doorgaans met meerdere prototypes, die verschillende ontwerpen hebben. Welk ontwerp de uiteindelijke iPhone 13 krijgt, is op basis van uitgelekte renders dus lastig te zeggen.

De bron laat verder weten de renders te hebben ontvangen van ‘bronnen uit de industrie’. Dat is erg vaag, waardoor we de renders met een extra korrel zout moeten nemen. De afbeeldingen kunnen bijvoorbeeld zijn verspreid door een derde partij, zoals een hoesjesfabrikant.

De iPhone 13 wordt dit najaar aangekondigd

De nieuwe iPhones worden waarschijnlijk in september onthuld. Apple lijkt dit jaar wederom vier modellen uit te brengen. De geruchtenmolen rondom de iPhone 13 is al flink op gang gekomen. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat alle toestellen een kwalitatief hoogstaand 120Hz-scherm krijgen en een always-on-display.

