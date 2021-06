‘Renders iPad mini 2021 tonen dunnere schermranden en usb-c-poort’

De kleinste iPad ondergaat een flinke metamorfose. Renders van de iPad mini 2021 laten een ontwerp zien dat lijkt op de iPad Air 2020. De schermranden zijn dunner en Touch ID zit nu in de aan-uitknop. Ook krijgt de tablet een usb-c-aansluiting.

‘Renders iPad mini 2021 laten nieuw design zien’

De bekende lekker Jon Prosser heeft op zijn nieuwe website Front Page Tech renders getoond van de iPad mini 2021. Renders geven doorgaans een goed beeld van het uiteindelijke product. Apple neemt het design van de tablet volgens Prosser flink onder handen. De nieuwe mini lijkt een kleinere versie van de iPad Air 2020 te worden.

Zo zien we dunnere en hoekige schermranden die alle zijdes even groot zijn. De bekende Touch ID-knop is daarom verdwenen. Toch beschikt de iPad mini 2021 wel over een vingerafdrukscanner. Die zit net als bij de iPad Air in de aan-uitknop aan de bovenkant. In tegenstelling tot de iPad Pro krijgt de iPad mini dus geen Face ID. Wel beschikt hij over een moderne usb-c-poort, die de Lightning-poort vervangt. Zo kun je de tablet bijvoorbeeld aansluiten op een extern scherm of harde schijf.

De iPad mini 2021 zou 206,3 bij 137,8 millimeter groot zijn. De dikke bedraagt 6,1 millimeter. Dat zijn bijna dezelfde afmetingen als de huidige iPad mini. Het ligt daarom voor de hand dat het scherm iets groter wordt, maar daar schrijft Prosser niets over. Volgens zijn bronnen geeft Apple de tablet wel stereospeakers, die erg goed moeten klinken.

‘Kleinere Apple Pencil voor iPad mini 2021’

Een andere interessant gerucht is dat er een nieuwe Apple Pencil komt voor de iPad mini 2021. Die kun je net als de Apple Pencil 2 aan de zijkant vastklikken om hem op te laden. De nieuwe stylus is wel kleiner zodat hij niet uitsteekt op de compacte mini.

De iPad mini 2021 draait verder op de A14-chip die we ook in de iPhone 12-modellen vinden en ondersteunt 5G. Volgens Prosser zal de tablet verkrijgbaar zijn in de kleuren zwart, zilver en goud. Hij verwacht dat Apple de nieuwe mini eind dit jaar uitbrengt.

