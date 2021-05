‘Renders tonen Apple Watch Series 7 met nieuwe kleuren en plat ontwerp’

Renders van de Apple Watch Series 7 zijn online verschenen. De renders tonen het onaangekondigde Apple-horloge met platte zijkanten en nieuwe kleuren. Dit nieuwe design komt overeen met eerdere geruchten over de smartwatch.

‘Nieuwe Apple Watch Series 7 te zien in renders’

Bekende en betrouwbare lekker Jon Prosser heeft renders van de nog onaangekondigde Apple Watch Series 7 gelekt. De renders, die volgens Prosser zijn gebaseerd op CAD files en foto’s van de nieuwe smartwatch, tonen een ontwerp met platte zijkanten en licht afgeronde randen. Hiermee komt het design overeen met dat van de iPhone 12 en de rest van Apple’s 2021-lineup.

Hoewel het ontwerp vierkanter is dan het ontwerp van de Apple Watch Series 6, behoudt de smartwatch wel het gebolde scherm. Ook zijn de randen nog steeds iets afgerond. Hier heeft Apple waarschijnlijk voor gekozen met een oog op draagcomfort.

Verkrijgbaar in nieuwe kleuren

We schreven al eerder over een nieuw design en een groene kleur voor de Apple Watch Series 7. De nieuwe renders bevestigen de groene kleur en tonen daarnaast verfrissende lichtblauwe en lichtrode kleuren. Deze kleuren zagen we al eerder op de iPad Air 2020 en de iMac 2021. Naast blauw, rood en groen zou het nieuwe Apple-horloge ook in donkergrijs en zilver op de markt komen.

Verder valt op dat de speakers een stuk groter zijn dan de speakers van de huidige Apple Watch Series 6. De bron vermeldt hier niets over. Het zou kunnen betekenen dat het nieuwe slimme horloge van Apple op geluidsgebied een grote update krijgt. We hopen hier binnenkort meer over te horen.

Meer over de Apple Watch Series 7

De afgelopen maanden verscheen een hoop nieuwe informatie over Apple’s aankomende smartwatch. Het horloge wordt naar alle waarschijnlijkheid dit najaar aangekondigd.

Naar verwachting krijgt de Apple Watch Series 7 een bloedsuikersnsor. Op die manier hoeven mensen met suikerziekte niet langer hun bloedsuiker te meten met een naald. Ook gaat het gerucht dat de nieuwe Apple Watch een vingerafdrukscanner krijgt, zodat je het horloge met je vinger kunt ontgrendelen.

