Jon Prosser heeft via een video het design van de AirTag verklapt. Om zijn bronnen te beschermen heeft de bekende Apple-leaker een geanimeerde render van de bluetooth-tracker gemaakt, in plaats van de originele foto’s te delen.

Lees verder na de advertentie.

‘AirTag render laat Apple-tracker zien’

Prosser deelt de originele video’s en afbeeldingen van de AirTag niet, omdat hij zijn bronnen in de toeleveringsketen wil beschermen. Via een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal FrontPageTech kunnen we nu gelukkig wel de renders bekijken. Renders zijn met computers gemaakte plaatjes van aankomende producten.

De AirTag is een bluetooth-tracker die een bluetooth-signaal stuurt naar je iPhone. Door de tracker in je rugzak te stoppen of aan je sleutelbos te hangen, kun je op je iPhone precies zien waar jij je spullen hebt gelaten. De AirTag krijgt een centrale rol binnen de Zoek Mijn-app op je iPhone en iPad.

Op de afbeelding is te zien dat er geen Apple-logo is op de voorkant van de tracker. De achterkant is afgewerkt met een zilverkleurig schijfje waarin productinformatie gegraveerd staat. Qua afmetingen is de AirTag net een slag groter dan een dop van een fles.

De Tag is volgens Prosser geen ‘gewone’ sleutelhanger. Om het apparaatje onderdeel te maken van je sleutelbos is een klein leren bewaarzakje nodig. Dit tasje is los verkrijgbaar, aldus Jon Prosser. Deze claim werd eerder al door Mark Gurman gedeeld, een betrouwbare Apple-journalist die voor zakenblad Bloomberg News schrijft.

Prosser verwacht dat de AirTag tijdens het grote Apple-event van 15 september onthuld wordt. Het product is volgens hem technisch klaar en de productie zou naar verwachtingen verlopen. Over de verkoopprijs kan de Apple-lekker nog geen uitspraken doen.

Onthullingen tijdens het Apple-event

In aanloop naar het grote Apple-event deelde Jon Prosser al meerdere geruchten en verwachtingen met de wereld. Zo gaat hij mee in de verwachting dat de iPhone 12 pas later dit jaar wordt onthuld. De focus zal tijdens het komende Apple-event op de Apple Watch Series 6, nieuwe iPad Air en ‌iPad‌ 2020 liggen.

De betrouwbaarheid van de lekker liep vorige week overigens nog een behoorlijke deuk op. Prosser beweerde toen ten onrechte dat de onthulling van de nieuwe Apple Watch- en ‌iPad‌-modellen een week eerder zou plaatsvinden.

Blijf op de hoogte

Vanavond om 19:00 uur Nederlandse tijd barst het Apple-evenement los. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar het kan qua aankondigingen nog alle kanten op. Check onze Apple-event verwachtingen voor een overzicht van alle mogelijke producten. Blijf op de hoogte over alle ontwikkelingen via onze nieuwsbrief, gratis iPhoned-app of blijf de website checken.

Lees meer over Apples AirTag