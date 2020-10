Apple kondigt de releasedatum van de iPad Air 2020 aan tijdens het iPhone 12-event. Dat zegt de bekende lekker Jon Prosser. Dat event is op 13 oktober, oftewel aanstaande dinsdag.

‘iPad Air 2020 binnenkort in de winkel’

Apple onthulde de iPad Air 2020 tijdens het online september-evenement. Tijdens datzelfde event presenteerde het bedrijf ook de normale iPad 2020, de Apple Watch Series 6 en de Apple Watch SE. Een precieze releasedatum van de nieuwe Air werd destijds niet gegeven. Het bedrijf zei alleen dat de tablet ergens in oktober op de markt zou komen. Volgens lekker Jon Prosser krijgen we tijdens het iPhone-event op 13 oktober dus eindelijk een exacte datum te horen.

Mogelijk kun je de iPad Air 2020 vanaf 16 oktober bestellen. We verwachten namelijk dat de iPhone 12 ook op die dag in de voorverkoop gaat.

Waarom de iPad Air 2020 pas een maand na de aankondiging in de winkel ligt is onbekend. Wellicht heeft de productie van het apparaat vertraging opgelopen door het coronavirus. De pandemie bezorgt Apple sowieso veel problemen. Ook de iPhones liepen vertraging op door het virus. Er gaan bovendien geruchten dat alleen de iPhone 12 en de iPhone 12 Pro snel na de aankondiging op 13 oktober te koop zijn. Op de iPhone 12 mini en de iPhone 12 Pro Max moeten we mogelijk tot november wachten.

Nieuwe iPad Air steekt iPad Pro naar de kroon

De iPad Air 2020 is de grootste upgrade van de Air sinds jaren. De nieuwe tablet beschikt over een 10,9 inch-scherm met dunne randen en lijkt daarmee erg op de iPad Pro. Daarnaast heeft het apparaat een usb-c-aansluiting in plaats van een Lightning-poort en is er ondersteuning voor de tweede generatie Apple Pencil.

Apple heeft de iPad Air 2020 ook onder de motorkap flink verbeterd. De tablet draait op een A14-chip die we tevens in de iPhone 12 verwachten. Uit de eerste testen blijkt dat de nieuwe iPad Air ruim 40 procent sneller is dan zijn voorganger, de iPad Air 2019.

De nieuwe iPad Air is verkrijgbaar in vijf kleuren. De tablet heeft een instapprijs van 669 euro. Daarvoor krijg je 64GB opslagruimte.

