Releasedatum iOS 19: wanneer komt de update naar je iPhone?

De grote update voor de iPhone dit jaar is iOS 19, maar wanneer wordt de definitieve softwareversie uitgebracht? Dit is de verwachte releasedatum!

iOS 19

Het is inmiddels even geleden dat Apple iOS 18 heeft uitgebracht. Met de update kreeg je veel meer vrijheid bij het inrichten van je beginscherm en Bedieningspaneel, maar dat zijn lang niet de belangrijkste functies. Apple Intelligence moet met een latere iOS 18-update nog beschikbaar komen in de Europese Unie. Dat gebeurt vermoedelijk in april, dus dat duurt nog even. Ondertussen wordt steeds meer duidelijk over iOS 19.

Met iOS 19 krijgt Siri opnieuw een grote update, want de stemassistent wordt uitgebreid met nieuwe taalmodellen. Waarschijnlijk introduceert Apple daarnaast meer Apple Intelligence-functies in de nieuwe softwareversie. Op de WWDC 2025 kondigt Apple iOS 19 officieel aan, maar dat is niet wanneer de update naar je iPhone komt. Benieuwd wanneer je wel kunt updaten? Dit weten we al over de releasedatum.

Verwachte releasedatum

Het is de verwachting dat Apple iOS 19 opnieuw rond dezelfde datum uitbrengt als eerdere grote iOS-updates. In 2024 verscheen iOS 18 op 16 september, iOS 17 kwam op 18 september 2023 en iOS 16 werd op 16 september 2022 uitgebracht. Als Apple dit jaar dezelfde planning aanhoudt, is de kans groot dat de officiële versie van de update in de derde week van september voor alle gebruikers beschikbaar is.

Apple brengt nieuwe softwareversies vaak uit op maandag of dinsdag. Als we heel ver vooruitkijken valt de officiële release van iOS 19 mogelijk op maandag 15 september of dinsdag 16 september. Zet die data dus vast in je agenda, want dan verschijnt de grootste iOS-update van 2025 vermoedelijk. Nieuwe softwareversies van Apple komen doorgaans rond 19.00 uur (Nederlandse tijd) uit.

Meer over iOS 19

De officiële release van iOS 19 duurt nog wel even, maar de eerste testversies komen al veel eerder beschikbaar. Begin juni organiseert Apple de WWDC, waarbij de belangrijkste software-updates van het jaar worden gepresenteerd. Dat zijn updates als iOS 19, iPadOS 19, watchOS 12 en tvOS 19. Dan weten we al welke functies er later dit jaar precies naar de iPhone, iPad, Apple Watch, Macs en Apple TV komen. Na de WWDC kunnen ontwikkelaars al aan de slag met alle bèta’s van de software.

Volgens geruchten moeten we overigens nog veel langer wachten op de belangrijkste functies van iOS 19. Apple brengt een groot deel van de features pas met een latere softwareversie uit, zoals nu ook bij iOS 18 het geval is. Zo voorspelt de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman dat we de vernieuwde versie van Siri pas in 2026 kunnen gebruiken. Wil je meer weten? Lees dan hier alles over dé iPhone-update van 2025!