Apple heeft de officiële releasedatum van iOS 14 aangekondigd. Op 16 september wordt de nieuwe update uitgerold. Ook brengt het bedrijf binnenkort iPadOS, watchOS 7 en tvOS 14 uit.

Releasedatum iOS 14 aangekondigd: update rolt 16 september uit

iOS 14 liet lange tijd op zich wachten, maar 16 september is het dan eindelijk zover. Na maanden van bètaversies heeft Apple de releasedatum van de officiële iOS-versie eindelijk onthuld. Alle iPhones die momenteel op iOS 13 draaien kunnen straks de update downloaden.

iOS 14: beschikbaar vanaf 16 september

iPadOS 14: beschikbaar vanaf 16 september

watchOS 7: beschikbaar vanaf 16 september

tvOS 14: beschikbaar vanaf 16 september

iOS 14 is de grootste update in jaren

Hoewel watchOS 7 en iPadOS 14 ook grote updates zijn, is iOS 14 de grootste en belangrijkste update van het jaar. De opvolger van iOS 13 trekt heel wat interessante vernieuwingen uit de kast.

De grootste vernieuwing zijn widgets. Deze ‘uitgeklapte apps’ kun je overal op het thuisscherm van je iPhone plaatsen. Widgets geven meer informatie dan een app-icoon. zonder dat je de app in kwestie hoeft te openen. De Weer-app laat bijvoorbeeld al zien of je vandaag je paraplu thuis kunt laten.

Ook nieuw: de Appbibliotheek. Deze functie zorgt ervoor dat je thuisscherm overzichtelijk blijft omdat je alle applicaties op basis van categorie bij elkaar kunt plaatsen.

Verder wordt het met iOS 14 eindelijk mogelijk om je eigen standaard-browser in te stellen. In plaats van Safari kun je dan ook kiezen om links voortaan te openen in Google Chrome of bijvoorbeeld Firefox. Dit geldt ook voor standaard apps, zoals je Mail-app. In onze iOS 14 preview kun je vast een kijkje nemen hoe de update er straks uit komt te zien.

In razendsnel tempo kondigde Apple vanavond in totaal vier producten aan. Men trapte af met de Apple Watch Series 6, waarna de betaalbare Apple Watch SE het levenslicht zag. Daaropvolgend kondigde het bedrijf de iPad Air 2020 en nieuwe iPad (2020) aan. Ook was er tijd voor de onthulling van Apple One, een voordeelbundel voor allerlei Apple-diensten zoals Apple Music.