macOS Ventura komt bijna uit: dit is de verwachte datum

Nog ongeveer een week, en dan staat er een grote macOS-update klaar. Volgens de betrouwbare Apple-insider Mark Gurman is Apple dan van plan om macOS Ventura uit te brengen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Release macOS Ventura

Na het iPhone 14-event beloofde Apple het al: macOS Ventura zou verschijnen in oktober. Een specifieke datum noemde de tech-gigant niet. Nu wordt duidelijker wanneer we het nieuwe macOS-besturingssysteem kunnen downloaden.

Volgens Gurman loopt Apple op schema om macOS Ventura in de week van 24 oktober uit te brengen – volgende week dus. Dit meldt hij in zijn wekelijkse nieuwsbrief. Tegelijkertijd komt dan ook iPadOS 16 voor de iPad uit.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Traditioneel verschijnt een nieuw besturingssysteem op een maandag of dinsdag. Mogelijk kunnen we macOS Ventura dus op 24 of 25 oktober installeren. Vanaf 19:00 uur is de update dan beschikbaar. Het installeren doe je als volgt:

Klik linksboven in het menu op het ; Kies voor ‘Systeemvoorkeuren’; Klik op ‘Software-update’; De Mac bekijkt of er updates zijn. Als macOS Ventura gereed is, verschijnt er een melding. Klik op ‘Update’.

Wil je een mail ontvangen wanneer macOS Ventura en iPadOS 16 uit zijn? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Nieuwe MacBook Pro

Gurman heeft ook nieuws over de nieuwe MacBook Pro. Terwijl de nieuwe iPad Pro-modellen met M2-chip ‘binnen enkele dagen’ worden aangekondigd, laat de lancering van de nieuwe MacBook Pro langer op zich wachten.

Gurman zegt dat de MacBook Pro’s op schema liggen om ‘in de nabije toekomst’ te verschijnen, en merkt op dat Apple nieuwe Macs vaak in november lanceert. Volgens geruchten lijken de MacBook Pro’s veel op hun voorganger. Het belangrijkste verschil is dat ze uitgerust zijn met krachtigere chips. Je kunt ze configureren met de nieuwe M2 Pro- of M2 Max-processor.